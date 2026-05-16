Autom udario u valjak na zatvorenoj cesti u Solinu, intervenirali vatrogasci

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježili su manji broj intervencija i dojavljenih događaja.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u petak u 11 sati sudjelovali su u vježbi evakuacije i gašenja u Centru za autizam u Rendićevoj ulici u Splitu. U vježbi je sudjelovalo jedno vozilo i šest vatrogasaca JVP-a Split.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na području županije zabilježene su dvije prometne nesreće u kojima su intervenirale vatrogasne snage.

Prva se dogodila u 17:45 sati na području Podbablja, u mjestu Hršćevani, gdje je osobno vozilo sletjelo s prometnice. Ozlijeđenu osobu zbrinuli su djelatnici Hitne medicinske službe, a na intervenciju su izašli pripadnici JVP-a Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Druga prometna nesreća dogodila se u 21:04 sati u Solinu, na Salonitanskoj cesti. Prema dostupnim informacijama, na cesti zatvorenoj zbog radova osobno vozilo udarilo je u građevinski stroj, odnosno valjak koji se nalazio na prometnici. Na intervenciji su sudjelovali DVD Solin s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Vranjic, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Ukupno su, prema navedenim podacima, u ovim događajima sudjelovala četiri vatrogasna vozila i 15 vatrogasaca.