Džeko potvrdio kontakte s Hajdukom: "Čujem se s Rakitićem, znam što se događa"

Edin Džeko, jedan od najvećih napadača regije i legenda reprezentacije Bosne i Hercegovine, u razgovoru s novinarima dotaknuo se i teme koja je posljednjih godina posebno zanimala navijače Hajduka – je li njegov dolazak na Poljud ikada bio realna opcija, pišu Sportske novosti.

Džekino ime u više se navrata povezivalo s Hajdukom, osobito u razdoblju kada se na Poljudu slagala momčad velikih ambicija, a oko kluba su bili ljudi s kojima je iskusni napadač imao izravne kontakte. No, Džeko je sada prilično jasno spustio loptu na zemlju.

“Bilo je priče u zadnje vrijeme s Hajdukom, ali smatram da to nije bilo toliko realno”, rekao je Džeko.

Objasnio je i zašto se posao nikada nije približio realizaciji.

“Prije par godina, kada je to bilo, imao sam ugovor s Fenerbahçeom, čak sam razgovarao dosta puta s Gattusom i Nikolom Kalinićem”, otkrio je kapetan Bosne i Hercegovine.

Time je potvrdio ono o čemu se dugo nagađalo – kontakti su postojali, razgovora je bilo, ali konkretan transfer u Hajduk nije bio blizu završetka. Džeko je tada još bio vezan ugovorom s Fenerbahçeom, a njegova karijera i dalje se kretala na razini velikih europskih klubova.

Posebno je zanimljivo da Džeko i danas prati što se događa na Poljudu, ponajviše preko Ivana Rakitića.

“U zadnje vrijeme dosta se čujem s Ivanom Rakitićem, tako da znam što se događa u Hrvatskoj, pogotovo u Hajduku”, dodao je Džeko.

Svjestan je koliko dugo traje splitsko čekanje na naslov prvaka. “Sigurno da je to neko Hajdukovo čekanje na titulu već preveliko, nadam se da i oni mogu krenuti pravim putem i vratiti osmijeh na lica navijača”, poručio je Džeko.

Džeko je govorio i o Hrvatskoj, za koju kaže da je doživljava gotovo kao svoj dom. Posebno je istaknuo Dubrovnik, ali i podršku koju je Bosna i Hercegovina imala iz Hrvatske nakon velikih reprezentativnih uspjeha.

“Ja se u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće već skoro 20 godina. Stalno idem u Dubrovnik i to je moja druga kuća”, rekao je.

Otkrio je i da su mu se nakon velike pobjede Bosne i Hercegovine nad Italijom javili brojni hrvatski reprezentativci.

“Poslije utakmice s Italijom zvali su me Livaković, Perišić, Pongračić, Modrić... Odmah su me zvali poslije i čestitali”, ispričao je Džeko.

Za njega je to znak da nogomet u regiji može biti više od rivalstva.

“To je neki put za našu regiju, u kojoj se trebamo uzajamno podržavati i navijati jedni za druge”, poručio je.