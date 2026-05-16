Jadran nakon uvjerljive pobjede u Šibeniku dočekuje Solaris na Poljudu

Jadran pred svojim navijačima želi potvrditi plasman među četiri najbolja

Jadran ove subote od 18 sati na Poljudu igra uzvratni susret četvrtfinala Prvenstva Hrvatske protiv Solarisa. Nakon uvjerljive pobjede 15:8 u prvom dvoboju u Šibeniku, Splićani pred svojim navijačima imaju idealnu priliku potvrditi plasman među četiri najbolje momčadi hrvatskog prvenstva i nastaviti pohod prema novoj tituli državnoga prvaka.

Momčad trenera Jure Marelje već je u prvom susretu pokazala razliku u kvaliteti i širini kadra, pa se na Poljudu očekuje da jadranaši mirno privedu posao kraju i stave konačnu “točku na i” u ovoj četvrtfinalnoj priči. Ipak, u redovima hrvatskog prvaka nema mjesta opuštanju jer se sezona nalazi u najvažnijem dijelu, a ritam utakmica ne ostavlja puno prostora za predah.

Ovog vikenda rasplest će se kompletna priča oko polufinalista PH-a, pa će već u subotu navečer biti poznate četiri momčadi koje nastavljaju borbu za trofej. Jadran će u slučaju očekivanog prolaska u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Primorja i Mornara. Prva utakmica u Splitu završila je dramatičnih 16:16, pa će odluka pasti u Rijeci, gdje je uzvrat na rasporedu od 19.30 sati.

Drugi polufinalni par dat će pobjednici ogleda Mladost – Zadar 1952 te Jug Adriatic osiguranje – Medveščak.

Za jadranaše će susret protiv Solarisa ujedno biti i posljednja provjera uoči jednog od najvećih izazova posljednjih godina: finala Eurokupa protiv Marseillea. Prvi susret finala igra se 23. svibnja u Francuskoj.

