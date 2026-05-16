Jadran nakon uvjerljive pobjede u Šibeniku dočekuje Solaris na Poljudu

Jadran ove subote od 18 sati na Poljudu igra uzvratni susret četvrtfinala Prvenstva Hrvatske protiv Solarisa. Nakon uvjerljive pobjede 15:8 u prvom dvoboju u Šibeniku, Splićani pred svojim navijačima imaju idealnu priliku potvrditi plasman među četiri najbolje momčadi hrvatskog prvenstva i nastaviti pohod prema novoj tituli državnoga prvaka.

Momčad trenera Jure Marelje već je u prvom susretu pokazala razliku u kvaliteti i širini kadra, pa se na Poljudu očekuje da jadranaši mirno privedu posao kraju i stave konačnu “točku na i” u ovoj četvrtfinalnoj priči. Ipak, u redovima hrvatskog prvaka nema mjesta opuštanju jer se sezona nalazi u najvažnijem dijelu, a ritam utakmica ne ostavlja puno prostora za predah.

Ovog vikenda rasplest će se kompletna priča oko polufinalista PH-a, pa će već u subotu navečer biti poznate četiri momčadi koje nastavljaju borbu za trofej. Jadran će u slučaju očekivanog prolaska u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Primorja i Mornara. Prva utakmica u Splitu završila je dramatičnih 16:16, pa će odluka pasti u Rijeci, gdje je uzvrat na rasporedu od 19.30 sati.

Drugi polufinalni par dat će pobjednici ogleda Mladost – Zadar 1952 te Jug Adriatic osiguranje – Medveščak.

Za jadranaše će susret protiv Solarisa ujedno biti i posljednja provjera uoči jednog od najvećih izazova posljednjih godina: finala Eurokupa protiv Marseillea. Prvi susret finala igra se 23. svibnja u Francuskoj.