Novi početak za Širinu: Stiže natječaj i plan za dovršetak, evo kada bi sve moglo biti gotovo

Hrvatske ceste d.o.o. uputile su prošli tjedan izvođaču radova, društvu DIV Grupa, obavijest o raskidu ugovora za projekt izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja "Širina" u Solinu.

Riječ je o projektu od velike prometne važnosti za Solin i šire splitsko područje, a odluka o raskidu ugovora otvorila je pitanje daljnje dinamike radova i završetka jednog od ključnih infrastrukturnih zahvata.

Situaciju oko Širine komentirao je danas predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir prilikom početka radova na TTTS-u.

"Ugovorni rok je 14 dana otkad smo poslali obavijest izvođaču da se raskida ugovor. Čim prođe taj rok, Hrvatske ceste će odmah raspisat novi natječaj i u najkraćem mogućem roku izabrat drugog izvođača", kazao je Budimir.

Zašto se toliko dugo čekalo za raskid ugovora?

"Tek sad su se stekli uvjeti za raskid ugovora. Treba ispuniti više raznih uvjeta da bi se moglo raskinuti ugovor. Prvo je u pitanju financijska nemoć izvođača koji nije mogao izvesti čeličnu konstrukciju niti ostatak gradilišta. Zatim je tu značajno probijanje ugovornog roka - trebao je biti 7. mjesec, zatim se najavljivalo 9. mjesec pa 12. To se više nije moglo pratit. Imamo i situaciju da je slovačka tvrtka koja je ušla u posao s DIV grupom propala, trebali su nastaviti neki Turci pa Kinezi... Puno se ta trakavica rastegla - zaključili smo da će biti puno kraće raskinuti taj ugovor i raspisati novi natječaj s izvođačem koji to može odraditi", pojasnio je Budimir.

Kazao je i kada bi se radovi mogli privesti kraju.

"Ozbiljna smo tvrtka, ne možemo raskinuti ugovor kad nama padne na pamet, netko će nas tužit. Ovako imamo sve zakonske pretpostavke da ponovimo natječaj, a ako sve bude u redu i ne bude žalbi na natječaju, za iduću sezonu bi mogli stići glavni raspon odraditi i onda će nam trebat još vremena za uredit onaj parter dolje, on će se rekonstruirat cijeli. Najvažnije je izbjeći semafore na križanju smjer Kaštela - Split da to funkcionira", zaključio je Budimir.