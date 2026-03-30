Kreće rješenje za gužve: Bageri na TTTS-u, stiže projekt od 150 milijuna eura – most preko rijeke Žrnovnice i dva tunela

Danas je obilježen početka radova na projektu izgradnje DC8: dionica TTTS – Dugi Rat sa spojnim cestama (Faza 1 – čvorište TTTS). Radove izvodi tvrtka Hering d.d. iz Širokog Brijega, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 16.182.084,12 eura bez PDV-a.

"Nalazimo se na rotoru TTTS, ovo je krajnja točka od dionice Mravinci do ovoga rotora. Danas se uvodi izvođač radova u posao. Početkom godine smo potpisali ugovor s izvođačem. Radovi su vrijedni 16,1 milijun eura, riječ je o oko 500 metara dionice. Ono što je najbitnije je da spajamo ovu dionicu s dionicom od 2.5 kilometra koju izvodi drugi izvođač. Kad se to završi, imamo spoj od Dugopolja preko rotora Mravinci do ove lokacije, čime će se bitno rasteretiti križanje u Stobreču, samim time i kamioni koji dolaze sa sjevera mogu direktno ulaziti u ovu zonu", kazao je uvodno predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir, a zatim najavio radove vrijedne 150 milijuna eura.

"Najbitnija stvar zbog koje smo se tu našli je to što je danas raspisan natječaj za odabir izvođača radova vrijednih 150 milijuna eura, od ovog mjesta do Podstrane. Hrvatske ceste su danas raspisale natječaj, projekti su u završnoj fazi, trenutno se rade elaborati na terenu radi otkupa i mi očekujemo da bi do kraja godine mogli imati izvođača, sve dozvole i da bi mogli početi radove na dijelu do stare Podstrane, skupa sa cestom do DC8.

Projekt vrijedan 150 milijuna eura sastoji se od jednog velikog mosta preko rijeke Žrnovnice dužine 500 metara, dva tunela na padinama brda iza nas i trase do stare Podstrane, čvora i spuštanja do državne ceste. Ta dionica je najbitnija za rasterećenje ulaza iz Podstrane i Strožanca radi gužve. Vidjet ćemo koji će biti rok izvođenja. Ovdje ćemo napraviti četiri trake, od križanja Stobreč od rotora TTTS, planiramo do ljeta raspisati natječaj za projekt, riječ je o nekih 800 metara dužine", kazao je Budimir.

Zadovoljan je zbog radova u splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Ovo je dokaz da se i dalje intenzivno radi na izgradnji zaobilaznice Split - Omiš i rješavanja gorućih gužvi na ovom području. Očekujemo da se u roku od 18 mjeseci dovrši rotor TTTS, a svjedoci smo da se intenzivno izvode radovi na području od rotora Mravince do samog TTTS-a i dobra vijest je da je u tijeku natječaj od TTTS-a prema Podstrani, znamo da su ugovoreni radovi od Omiša do Dugog Rata. Ovo je samo dokaz intenzivnih radova, Vukovarska u Splitu je dokaz da su Hrvatske ceste u fazi izrade projekta, također očekujemo najkasnije da se u ovoj godini, najkasnije u idućoj, i za taj dio raspiše natječaj.

Grad Split. Hrvatske ceste i Županijske ceste potpisale su sporazum i priprema se projekt prema Žrnovnici i dalje prema Tugarama i dodatno rasterećuje promet. Ovo sve skupa pokazuje jedan ozbiljan pristup, ono što se obećalo se izvršava. Godine iza nas su nažalost prošle, ali nikad nije kasno. Cilj je da u narednih dvije-tri godine imamo dovršene prometnice i rasterećenje gužve jer Split to zaslužuje. Cijelo ovo područje zaslužuje iskorak u prometnom smislu i vidi se svjetlo na kraju tunela", kaže Šuta.

"Danas je velik dan za našu županiju, grad Split i općinu Podstrana. Poglavito veseli najava natječaja u visini od 150 milijuna eura od TTTS-a do stare Podstrane, tu nastaju sve gužve. Zahvaljujem Hrvatskim cestama na čelu s Ivicom Budimirom, podpredsjedniku Vlade Olegu Butkoviću i premijeru Andreju Plenkoviću jer s ovim imamo 300 milijuna eura u realizaciji kad spojimo čvor Mravinci, cestu od Mravinaca do TTTS-a, današnju incesticiju od 16,1 milijun, raspisani natječaj na 150 milijuna eura i ugovoreni čvor Dugu Rat - Komorjak", kaže zamjenik župana SDŽ Ante Šošić.

Ante Glibota iz Hrvatskih cesta pojasnio je detalje oko projekta na TTTS-u.

"Nalazimo se na gradilištu budućeg čvorišta TTTS koji je sastavni dio brze ceste Mravinci - Podstrana - Omiš. Riječ je o četverotračnoj cesti, a rotor će biti deniveliran. Rotor je dijelom dvotračan, dijelom četverotračan i u njegovom čvorištu će biti nadvožnjak ukupne duljine 232 metra koji će biti namijenjen za promet glavnom trasom koja ide od strane Karepovca prema Podstrani. Ugovor s Heringom uključuje radove na čvorištu TTTS, nadvožnjaku, ulazno izlaznim rampama, projektu zaštite od buke, izmještanju elektroinstalacija i novom energetskom kabelu buduće dionice državne ceste i ostale radove na opremanju sustava za funkcioniranje prometa na budućoj brzoj cesti. Ukupna duljina je 550 metara uključujući denivelirani rotor, a rok za radove je 18 mjeseci od uvođenja izvođača. Tvrtka za nadzor je IGH", kazao je Glibota.