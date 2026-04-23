Splitski gradonačelnik ima važnu poruku građanima nakon niza dojava o bombama!

U Splitu je tijekom četvrtka ujutro došlo do uznemirenja javnosti nakon dojave o mogućim eksplozivnim napravama u više srednjih škola i trgovačkih centara. Zbog zaprimljenih dojava nadležne službe reagirale su i provodile provjere na više lokacija.

Situacija je izazvala zabrinutost među učenicima, djelatnicima i građanima, a dio objekata je preventivno evakuiran dok su trajale sigurnosne provjere.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Splitski gradonačelnik, Tomislav Šuta komentirao je situaciju te poručio kako su “radnje koje je počinila ova osoba za svaku osudu”. Istaknuo je da je policija trenutačno na potezu te da razmatra sve okolnosti, naglašavajući kako “zasigurno nije ugodno čuti ovakve informacije”.

Dodao je da se takvim događajima stvara dojam kaosa i nesigurnosti, što, kako kaže, u ovom trenutku nije potrebno. Uputio je i poruku građanima da sva nadležna tijela rade svoj posao te da svaku prijavu treba temeljito provjeriti.

“Znam da imamo institucije koje rade odličan posao i uvjeren sam da će sve biti dobro provjereno, a nadam se da će se i ova dojava ispostaviti kao lažna. Split je već drugi put meta, dojave se šire i dalje, ali je jako bitno da se sve skupa preispita i da se ova saga završi”, poručio je gradonačelnik.