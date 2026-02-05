Splitska znanstvenica o 'potopu' u Dalmaciji: "Ovo nije novo normalno"

Natalija Dunić iz Laboratorija za fiziku mora pri Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu gostovala je u središnjem Dnevniku HTV-a. Pojasnila je meteorološke razloge iza podizanja mora koje je nanijelo golemu štetu na obali, ponajprije u Dalmaciji.

Potvrdila je kako je riječ o ekstremnom događaju, ali napomenula da on nije najveći zabilježeni. "Ono što se sinoć dogodilo je kombinacija podizanja mora uslijed niskog tlaka i snažnog juga koje nagurava vodenu masu prema kopnu", navela je.

"Kaštela se nalaze u zaljevu koji je izložen smjeru puhanja juga"

Odgovarajući na pitanje zašto su Kaštela posebno pogođena, Dunić je ukazala na specifičnosti Kaštelanskog zaljeva. "Kaštela se nalaze u zaljevu koji je izložen smjeru puhanja juga. Jugo nagurava vodenu masu prema obali i zbog specifičnosti zaljeva dolazi do prelijevanja", istaknula je.

Govoreći o globalnom utjecaju klimatskih promjena na intenzitet plima, spomenula je porast srednje razine mora.

"Mi imamo zbog klimatskih promjena podizanje srednje razine mora desetak centimetara. Situacija koja je ranije predstavljala maksimum od 90 centimetara, danas uz podignutu razinu mora predstavlja gotovo istu prijetnju kao maksimum od 80 centimetara na nižoj razini mora", rekla je.

Primjer Venecije

Navela je primjer Venecije, gdje su snažne poplave kroz povijest potaknule gradnju sustava Mose. "Venecija je kroz svoju povijest mjerenja zabilježila nekoliko maksimuma i naravno oni su se suočili sa snažnim poplavama njihovog grada", kazala je.

"Upravo radi toga su projektirali sustav Mose koji je danas vrlo aktivan. Sustav je adekvatno napravljen, za takav specifični oblik i geografski položaj grada. Smanjili su utjecaj olujnog uspora koji se dogodio, a taj olujni uspor je u principu naguravanje mora prema obali uslijed djelovanja snažnog vjetra", dodala je.

Zaključila je da fenomen u Kaštelima nije "novo normalno", već posljedica kombinacije poznatih meteoroloških i fizikalnih uvjeta uz promijenjene klimatske faktore.

"Dakle, ono što je novo normalno nije sama fizika olujnog uspora i naguravanja mora, nego promjena početnih uvjeta, odnosno povišena razina mora koja čini gradove s rivom osjetljivijima na prelijevanje", naglasila je.