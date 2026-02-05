FOTO Sinoćnje nevrijeme je napravilo ogromnu štetu u Kaštelima, pogledajte ovo

Unatoč smirivanju vjetra i povlačenju mora, vrijeme se još nije potpuno stabiliziralo. Kiša i dalje pada, a jutros su mjestimice zabilježeni i jači pljuskovi. Prema podacima s mjernih postaja, lokalno je u dijelovima Dalmacije palo više od 100 litara kiše po četvornom metru.

Temperature zraka pritom su blago pale te su između dva i pet stupnjeva niže nego prethodnog dana, što dodatno potvrđuje postupnu stabilizaciju atmosfere nakon prolaska snažnog ciklonalnog sustava.

Velika plima i visoki valovi prouzročili su materijalnu štetu na brojnim dijelovima obale i otoka. Iz Kaštela jutros stižu prizori oštećenih riva, potopljenih brodica i mora koje je prodiralo u objekte smještene neposredno uz obalu, zorno prikazujući razmjere nevremena koje je pogodilo ovo područje.