FOTO Sinoćnje nevrijeme je napravilo ogromnu štetu u Kaštelima, pogledajte ovo

Na nekoliko mjernih postaja zabilježeni su udari vjetra jači od 140 kilometara na sat
Četvrtak je donio nastavak ciklonalnog vremena na Jadranu, no vremenske prilike znatno su manje opasne nego dan ranije. Jugo je gotovo potpuno oslabilo, a ciklonalna plima se povukla, iako su posljedice snažnog nevremena i dalje vidljive diljem obale.
Podsjetimo, tijekom srijede je na Jadranu, osobito u Dalmaciji, puhalo vrlo jako jugo koje je mjestimice na moru imalo orkanske udare. Na nekoliko mjernih postaja zabilježeni su udari vjetra jači od 140 kilometara na sat, dok je na Marjanu izmjeren udar od 133 kilometra na sat, što ga svrstava među najsnažnije udare juga od početka službenih meteoroloških mjerenja.
Unatoč smirivanju vjetra i povlačenju mora, vrijeme se još nije potpuno stabiliziralo. Kiša i dalje pada, a jutros su mjestimice zabilježeni i jači pljuskovi. Prema podacima s mjernih postaja, lokalno je u dijelovima Dalmacije palo više od 100 litara kiše po četvornom metru.

Temperature zraka pritom su blago pale te su između dva i pet stupnjeva niže nego prethodnog dana, što dodatno potvrđuje postupnu stabilizaciju atmosfere nakon prolaska snažnog ciklonalnog sustava.

Velika plima i visoki valovi prouzročili su materijalnu štetu na brojnim dijelovima obale i otoka. Iz Kaštela jutros stižu prizori oštećenih riva, potopljenih brodica i mora koje je prodiralo u objekte smještene neposredno uz obalu, zorno prikazujući razmjere nevremena koje je pogodilo ovo područje.

