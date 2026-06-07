Voditeljici udruge za zaštitu životinja određen istražni zatvor: Sumnja se na zlostavljanje desetaka pasa

Na zahtjev tužiteljstva, sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio je istražni zatvor 46-godišnjoj voditeljici udruge za zaštitu životinja iz Dvora. Tereti je se za zlostavljanje i usmrćivanje pasa, ali i za povredu prava vlastitog djeteta.

Kako je priopćilo nadležno državno odvjetništvo, nakon kriminalističkog istraživanja i ispitivanja osumnjičenice utvrđena je osnovana sumnja da je od listopada 2020. do početka lipnja ove godine na području Općine Dvor počinila kazneno djelo na štetu svog djeteta.

Istražitelji je također sumnjiče da je tijekom više godina zanemarivala najmanje 50 pasa o kojima je bila dužna skrbiti kroz udrugu kojom je upravljala. Prema navodima tužiteljstva, životinjama nisu bili osigurani odgovarajuća prehrana, veterinarska pomoć ni primjereni uvjeti smještaja.

Posljedice takvog postupanja bile su teške. Najmanje 15 pasa je uginulo, dok je njih 35 pronađeno u izrazito lošem zdravstvenom stanju i pothranjeno.

Nakon provedenog nadzora reagirala je i veterinarska inspekcija, koja je najavila podnošenje optužnog prijedloga zbog kršenja odredbi Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.