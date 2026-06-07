Alarmantni podaci: Raste broj nesreća i ozlijeđenih zbog e-romobila, maloljetnici u gotovo polovici nesreća

S dolaskom lijepog vremena, zagrebačke su ulice ponovno ispunili električni romobili. Posebno zabrinjava i podatak da je u prvih pet mjeseci evidentirano 187 prekršaja vozača romobila, što je u odnosu na prošlu godinu porast za čak 26,3 posto. Tko sve vozi Zagrebom i kakve su posljedice?

Vozač električnog romobila juri Vukovarskom. Niti vozi biciklističkom stazom, niti propisanim ograničenjem. Situacija koja građane više ni ne iznenađuje, piše Net.hr.

"Pretežno ih vidim da ili jure po cesti ili jure bez kacige, ne prate prometne znakove", kaže Helena iz Sesvetskog Kraljevca.

"Stalno izlijeću, vozi se po nogostupu pa samo skrene na cestu pa se opet popne na nogostup pa više ne znaš u autu da usporiš skroz ili kako?", kaže Martina iz Ivanić Grada.

Čitatelj koji nam je poslao snimku vozio je 45 kilometara na sat pa se može zaključiti da je mladić na romobilu - bio još brži, iako to nije dopušteno.

"Romobil smije imati maksimalnu snagu od 0.6 kW i da brzina romobila mora biti ograničena na 25 kilometara na sat", kaže sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž.

Nepoštivanje propisanih pravila dovodi do sve više ovakvih situacija.

Prema podacima Policijske uprave zagrebačke - na području Zagreba u prvih pet mjeseci 2026. godine e-romobili sudjelovali su u 59 nesreća, što je u odnosu na isto vremensko razdoblje prošle godine porast za 5,4 posto. Broj ozlijeđenih u nesrećama za ovu godinu je 51, što je u usporedbi s prošlom godinom rast od 21,4 posto, dok je ukupan broj ozlijeđenih pješaka ove godine 50, a to je porast od čak 25 posto.

Zabrinjava i podatak da su od sveukupno 59 nesreća, u njih 29 sudjelovale osobe mlađe od 18 godina, iako je po zakonu mlađima od 14 vožnja e-romobila zabranjena.

"Najčešće ozljede koje se kod djece dešavaju su naravno ozljede ekstremiteta, dakle ruku, nogu. One mogu biti od banalnih do teških, kompliciranih otvorenih prijeloma. Zatim glava. Ozljede glave i lica koje su posebno opasne i mogu ostaviti trajna oštećenja što, nažalost, nije rijedak slučaj", kaže Fran Štampalija, specijalist dječje kirurgije.

Osim što može dovesti do teških zdravstvenih posljedica, nepropisna vožnja i zakonski je kažnjiva.

"Između ostalog, od 30 do 60 i 150 eura zavisi od prekršaja koji je načinjen, s tim da ukoliko se upravlja romobilom koji nije romobil, znači da ima preveliku snagu ili je prebrz - tada te kazne odlaze u nebo, čak i do dvije tisuće eura za one koje ih dozvole i puste u promet", kaže Ormuž.

Nepoštivanje pravila smeta i ostalim sudionicima prometa pa i sami imaju prijedloge kako osigurati sigurnost u njihovom gradu.

"Trebali bi se voziti po cesti, ali trebala bi biti infrastruktura za njih izgrađena. Konkretno, pored auta, da se ne miješaju s autima baš. Jer su nesigurni", smatra Luka iz Zagreba.

"Ili da im uvedu isto kao neke mini vozačke dozvole", dodaje Martina iz Ivanić Grada.

Dok broj nesreća električnih romobila nastavlja rasti, najvažnije je ostati svjestan pojave koja bi sljedećih mjeseci mogla postati svakodnevica.