Šuta čestitao Jadranu i Olmissumu: “Split i Dalmacija su ponosni”

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta uputio je čestitke splitskim sportskim klubovima nakon novih uspjeha na domaćoj i europskoj sceni.

U svojoj poruci posebno je istaknuo vaterpoliste Jadrana, koji su odigrali zapaženu ulogu u finalu Eurokupa te, kako je naveo, još jednom pokazali borbenost i donijeli ponos Gradu Splitu.

Čestitke je uputio i MNK Olmissum, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u futsalu, čime je dodatno potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih malonogometnih klubova.

"Bravo momci, Split i Dalmacija su ponosni na vas!", poručio je Šuta.