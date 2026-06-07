Skandal uoči Svjetskog prvenstva? Iran optužuje SAD za diskriminaciju, odbijene vize dijelu nogometne delegacije

Iran je optužio SAD da uskraćuje vize "integralnim" članovima pomoćnog osoblja svoje nacionalne nogometne reprezentacije, nekoliko sati nakon što je Washington potvrdio da su iranski igrači dobili dopuštenje za putovanje na nadolazeće Svjetsko prvenstvo, piše BBC.

Američki dužnosnici rekli su da su vize izdane svim igračima i "potrebnom pomoćnom osoblju" u petak, 10 dana prije prve utakmice Irana u Los Angelesu 15. lipnja.

Također su rekli da Iranu neće biti dopušteno "zloupotrebljavati ovaj sustav kako bi prokrijumčario teroriste u Sjedinjene Države pod lažnim izgovorima".

Iransko veleposlanstvo u Turskoj optužilo je SAD za "politički pristrano miješanje u sport" uskraćivanjem viza "velikom dijelu upravljačkog i izvršnog osoblja" i "tehničkim savjetnicima".

Iranski državni mediji izvijestili su da je među onima kojima je odbijen ulazak u SAD 15 administrativnih dužnosnika, uključujući šefa nogometnog saveza, njegovog zamjenika i direktora za medije.

Momčad je u subotu krenula iz svoje trening baze u Turskoj prema Meksiku, gdje će biti smješteni za turnir, a očekuje se da će sletjeti u ranim jutarnjim satima u nedjelju nakon 20-satnog leta.

Prema uvjetima svojih viza, momčad će morati ući i napustiti SAD istog dana kao i njihove utakmice, rekao je u subotu iranski veleposlanik u Meksiku.

U izjavi je američka objava opisana kao "zataškavanje", dodajući: "Sada ste eskalirali namjerni i diskriminirajući tretman iranske nogometne reprezentacije na najvišu razinu."

Dužnosnici iranskog veleposlanstva pozvali su Fifu, svjetsko nogometno upravno tijelo, da intervenira.

Svjetsko prvenstvo 2026., koje će zajednički organizirati SAD, Kanada i Meksiko, počinje 11. lipnja, a Iran je osigurao svoje mjesto završivši na vrhu svoje kvalifikacijske skupine u ožujku 2025., gotovo godinu dana prije izbijanja rata.

Bit će to prva iteracija natjecanja u kojoj će zemlja domaćin primiti momčad zemlje s kojom je u ratu.

Krajem svibnja, Iran je preselio svoju bazu za trening u Meksiko iz Tucsona u Arizoni.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti nije reklo hoće li se ikakva ograničenja primjenjivati ​​na članove iranske reprezentacije i službenu delegaciju dok borave u SAD-u tijekom turnira, ali je u izjavi za BBC reklo da je DHS "nepokolebljivo predan sigurnosti američkog naroda i posjetitelja Svjetskog prvenstva u nogometu 2026.".

Agencija je također rekla da su "usko uključeni u cjelokupni vladin pristup osiguravanju 11 lokacija u gradovima domaćinima diljem zemlje, uključujući Los Angeles".

Ranije ovog tjedna, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je zakonodavcima da iranska nogometna delegacija neće smjeti uključivati ​​pojedince povezane s Islamskom revolucionarnom gardom - moćnom granom iranskih oružanih snaga.

Nekoliko igrača u iranskoj reprezentaciji odslužilo je obveznu vojnu službu sa skupinom.

Iran bi također trebao igrati protiv Belgije u Kaliforniji i Egipta u Seattleu u svoje druge dvije utakmice u skupini.