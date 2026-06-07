Zašto hrvatska proizvodnja stagnira? Ekonomist upozorava na pogrešan model razvoja

Iako je Hrvatska proteklih godina povlačila milijarde eura iz EU fondova, industrijska proizvodnja teško se oporavljala od tranzicijskih dubioza iz 1990-ih i, osim časnih iznimaka (Đuro Đaković, Končar…), bila je više u padu nego u razvoju. Zašto, koji su uzroci – pojasnio je za Novi list prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, professor emeritus s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

"EU fondovi nisu ni namijenjeni za povećanje domaće proizvodnje. Opće je poznato da u Hrvatskoj poljoprivredna i industrijska proizvodnja, kao temelji svakog nacionalnog gospodarstva, u najmanju ruku stagniraju, pa onda političari koristeći sliku velikog novca iz EU-a stvaraju nadu kod ljudi da će to ići za povećanje domaće proizvodnje. To je stvaranje iluzija i to nije korektno prema vlastitom narodu", kaže Ljubo Jurčić za Novi list, piše Darko Jerković.

"Naime, isključiva nadležnost Europske unije je izgradnja jedinstvenog europskog tržišta (i carinske unije), a ne europskog gospodarstva. Čijim će se proizvodima i u kojoj mjeri trgovati na tom tržištu ovisi o efikasnosti ekonomske politike svake zemlje članice. Ekonomska politika isključiva je nadležnost nacionalnih vlada, a ne EU-a. Zbog toga za ekonomsku politiku izvlačiti se na EU nije korektno. Ona je isključiva odgovornost nacionalnih vlada."

"Kao drugo, vladajuće politike od samog osamostaljenja Hrvatske prihvatile su (neo)liberalizam u gospodarskoj politici, »pametno« objašnjavajući narodu da će samo slobodno tržište sve dovesti u najbolji red. Zbog toga se nisu radile nikakve strategije ni planovi za razvoj Hrvatske u novim okolnostima", kaže Jurčić pa dodaje:

"Uz to, svjesno ili slučajno, instrumenti ekonomske politike bili su protiv razvoja hrvatske proizvodnje i hrvatskog gospodarstava u korist uvoza stranih proizvoda. Zbog toga se u Hrvatskoj ne isplati raditi, proizvoditi i izvoziti. Hrvatska je još uvijek talac takve politike. Novac iz EU-a dobro dođe da možemo trenutno malo više trošiti, ali uglavnom na uvozne proizvode. Hrvatski proizvodni kapaciteti za budućnost nisu se povećali."

Odgovorio je i na pitanje o tezi na koju su mnogi stručnjaci upozoravali, a to je da se država proteklih 30 i više godina ponašala kao kompanija koja ulaže u sve osim u proizvodnju.

"Ta teza stoji. Puno je se lakše igrati s poreznim stopama i raspoređivanjem proračunskog novca (populistički) i takve poteze proglašavati vrhuncem političke sposobnosti, ekonomskog znanja nego organizirati proizvodnju.

Proizvodnja traži puno više napora, znanja, organizacijskih sposobnosti i upornosti nego populističko vođenje ekonomske politike", kaže Jurčić za Novi list.

"Prebrzo i nepripremljeni otvorili smo se prema svijetu. Takvo otvaranje dovodi do dva efekta: efekt trgovine i efekt specijalizacije u proizvodnji. Efekt trgovine u najvećoj mjeri kroz uvoz se ostvario, a efekt specijalizacije u proizvodnji i povećanje proizvodnje događa se samo ako se država organizira i kreira ekonomsku politiku na temelju znanosti i struke. To se nije dogodilo.

Hrvatska ekonomska politika prekinula je vezu s hrvatskom ekonomskom znanošću. Taj je potez uništio i samu ekonomsku znanost i time dugoročno onemogućio kreiranje iole sustavne hrvatske razvojne gospodarske strategije i politike. To je i sada najveći problem kod izrade industrijske strategije. Nema kritičnog broja znanstvenika koji bi mogli napraviti kvalitetnu strategiju. Jednostavno Hrvatska ih nije trebala, pa su nestali", upozorava Jurčić.