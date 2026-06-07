Sjeverna Koreja ne odustaje od nuklearnog oružja: Kimova sestra poslala oštru poruku

Sjeverna Koreja ponovno je poručila da ne namjerava odustati od svog nuklearnog programa, naglasivši da status nuklearne sile smatra trajnim i nepovratnim. Poruku je u nedjelju uputila Kim Yo Jong, utjecajna sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, upozorivši da će Pjongjang odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ugrožavanja svoje sigurnosti.

Kim Yo Jong odbacila je navode iz Sjedinjenih Država prema kojima su kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump tijekom nedavnih razgovora podržali cilj potpune denuklearizacije Korejskog poluotoka. Takve je tvrdnje nazvala neistinitima, istaknuvši da Sjeverna Koreja raspolaže pouzdanim informacijama o sadržaju razgovora i stvarnim stavovima uključenih strana.

Njezina izjava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Pjongjang predstavio novo postrojenje za proizvodnju nuklearnog materijala. Tom je prilikom Kim Jong Un pozvao na ubrzano jačanje nuklearnih kapaciteta zemlje i daljnje povećanje arsenala.

U međuvremenu se očekuje posjet kineskog predsjednika Xija Sjevernoj Koreji, prvi nakon gotovo sedam godina. Posjet se smatra važnim korakom u jačanju odnosa između dviju država, pri čemu Kina ostaje najbliži politički i gospodarski partner Pjongjanga.

Prema najavama iz Pekinga, Xi Jinping i Kim Jong Un razgovarat će o stanju bilateralnih odnosa, regionalnoj sigurnosti te drugim pitanjima od zajedničkog interesa. Susret dolazi u trenutku pojačanih napetosti oko sjevernokorejskog nuklearnog programa i sve intenzivnijih diplomatskih aktivnosti u regiji.