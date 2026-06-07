Fotografija navijača iz SAD-a postala viralni hit: "Ovo vrijedi milijun dolara"

Dok se nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u St. Louisu priprema za prijateljski ogled s Panamom, grad koji zbog velike dijaspore često nazivaju i „malom Bosnom” pretvorio se u pravo središte navijačke euforije.

Uoči utakmice ulice su ispunile tisuće navijača BiH, stvarajući atmosferu koja je mnoge podsjetila na domaće stadione u Sarajevu ili Zenici. St. Louis, u kojem živi više od 70.000 ljudi podrijetlom iz BiH, toga je dana živio za „Zmajeve” – uz pjesmu, zastave i zajedničko slavlje.

Usred navijačkog uzbuđenja posebno se izdvojila jedna fotografija koja je ubrzo postala viralna i koju mnogi opisuju kao „simbol dana”. Na njoj se vidi muškarac u dresu hrvatske nogometne reprezentacije koji nosi kačket s obilježjima BiH i u opuštenom razgovoru sudjeluje s bosanskohercegovačkim navijačima. Upravo taj prizor privukao je pažnju korisnika društvenih mreža zbog poruke koju šalje.

Fotografija je, prema reakcijama online zajednice, za mnoge postala primjer sportskog zajedništva koje nadilazi nacionalne i povijesne podjele. Umjesto razlika, u prvi plan došla je slika ljudi iz regije okupljenih oko iste strasti – nogometa – daleko od svojih matičnih zemalja.

Navijački dan dodatno su obogatili i tradicionalni prizori, uključujući izvođenje bosanskog kola koje su izvele djevojke pred okupljenom publikom, što je izazvalo veliko oduševljenje.

Za brojnu dijasporu ovakvi susreti imaju posebno značenje – oni predstavljaju više od sportskog događaja i pretvaraju se u priliku za druženje, povezivanje i podsjećanje na domovinu. Tisuće okupljenih ispred stadiona još su jednom potvrdile koliko je interes za reprezentaciju BiH snažan izvan granica zemlje.

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