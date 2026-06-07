KAOS NAKON DRAME ZA NASLOV Letjele čaše i predmeti, na parketu došlo do naguravanja

Futsaleri Olmissuma osvojili su naslov prvaka SuperSport HMNL-a nakon dramatične pete utakmice finala protiv Rijeke. Omišani su slavili nakon penala, a veliko slavlje gostiju, nažalost, zasjenile su ružne scene nakon završetka susreta.

Na stranici MAXSporta objavljen je video uz caption: "Sušac je zabio za pobjedu Olmissuma, a onda je uslijedio potpuni kaos! 😳 Slavlje gostiju izazvalo je burne reakcije s tribina, nakon čega je došlo i do naguravanja na parketu."

Prema snimci, nakon odlučujućeg pogotka i slavlja Olmissuma, s tribina su prema parketu letjele čaše i razni predmeti, a potom je došlo i do naguravanja. Takvo ponašanje nema nikakvo opravdanje i ne smije biti dio sporta, bez obzira na važnost utakmice, emocije ili razočaranje zbog poraza.

Rijeka i Olmissum odigrali su večeras petu, odlučujuću utakmicu finala, a Olmissum je slavio rezultatom 5:7, odnosno 2:3 u seriji.

Omišani su poveli autogolom Bilića u 13. minuti, a pet minuta kasnije Kustura je pogodio za 0:2. U nastavku se Rijeka vratila u svega dvije minute: Rafinha je zabio u 26., a Turk minutu kasnije za izjednačenje.

Nakon regularnog dijela i produžetaka nije bilo pobjednika, pa su odlučivali penali. Za Olmissum su precizni bili Barbarić, Kustura, Juretić, Kirevski i Sušac, koji je posljednjim pogotkom donio naslov Omišanima.

Olmissum je do titule stigao nakon velikog preokreta u seriji. Rijeka je dobila prve dvije utakmice, no Omišani su se vratili pobjedom u trećoj utakmici nakon penala, potom uvjerljivo slavili 6:1, a večeras u dramatičnoj završnici otišli do kraja.

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