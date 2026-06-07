Jadranašice kreću u lov na naslov: Na Zvončacu počinje finale protiv Mladosti

Nakon europskog spektakla i finala Eurokupa, na Zvončacu će biti 'prometno' i u nedjelju. Splitski bazen ponovno će biti pozornica borbe za trofej, ovoga puta u ženskoj konkurenciji. Vaterpolistice Jadrana otvaraju finale Prvenstva Hrvatske protiv zagrebačke Mladosti u dvoboju dviju najboljih hrvatskih ekipa posljednjih godina.

Jadran i Mladost već su godinama glavni protagonisti domaće scene, a gotovo da nema sezone u kojoj upravo ove dvije ekipe ne odlučuju o pobjednicama najvećih natjecanja. Tako je bilo i prošle jeseni, kada su Splićanke u finalu Kupa Hrvatske, odigranom u Šibeniku, slavile s tijesnih 12:11 i podigle trofej pobjednica.

Sada je na redu još važnija bitka – ona za naslov državnih prvakinja. Jadranašice žele vratiti krunu u Split, dok će Zagrepčanke učiniti sve kako bi to spriječile.

Dodatno samopouzdanje domaćoj ekipi daje činjenica da su ove sezone uspjele svladati Mladost u svim međusobnim susretima. Uz pobjedu u finalu Kupa, bile su uspješnije i u oba prvenstvena ogleda – prvo u Zagrebu rezultatom 13:10, a potom i uvjerljivo u Splitu sa 16:8.

Ipak, u redovima Jadrana svjesni su da dosadašnji rezultati neće igrati nikakvu ulogu kada lopta krene s centra u finalnoj seriji.

– Sve što je bilo do sada ostaje iza nas. Finale je potpuno nova priča i utakmice iz regularnog dijela sezone više ništa ne znače. Pred nama su dvije ekipe koje se dobro poznaju i siguran sam da će odlučivati detalji – ističe Dejan Savičević, koji posljednjih mjeseci vodi jadranašice s klupe nakon ozljede glavnog trenera Vinka Rossija.

– Ovo je dio sezone za koji se radi od prvog dana priprema. Očekuje nas zahtjevna i neizvjesna serija. Imamo prednost domaćeg bazena u prvoj utakmici, ali to samo po sebi ne donosi ništa. Najvažnije je kako ćemo reagirati u bazenu i tko će u ključnim trenucima pokazati više koncentracije i mirnoće. Razmišljamo samo o prvoj utakmici i želimo napraviti dobar uvod u finale – poručio je Savičević.

Prvi čin borbe za naslov na rasporedu je u nedjelju na Zvončacu od 19 sati, dok će se nastavak finalne serije igrati u Zagrebu. Sve je spremno za još jedan veliki vaterpolski dan u Splitu.