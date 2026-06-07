Izrael navodno špijunira Trumpove suradnike, Pentagon podigao razinu prijetnje

Izvješća Ministarstva obrane SAD-a izražavaju zabrinutost zbog pojačanih špijunskih aktivnosti usred američko-izraelskog rata s Iranom i pregovora o primirju.

Obavještajni ogranak Pentagona posljednjih je tjedana povisio procijenjenu razinu prijetnje od izraelskog špijuniranja s „visoke“ na „kritičnu“, prema navodima američkih medija koje prenosi Al Jazeera.

NBC News prvi je objavio vijest o toj promjeni u petak, dok je The New York Times objavio vlastito izvješće dan kasnije.

Pozivajući se na anonimne izvore, mediji navode da je promjena uslijedila zbog zabrinutosti oko sve agresivnijih izraelskih metoda povezanih s američko-izraelskim ratom protiv Irana.

Prema tim navodima, Obrambena obavještajna agencija (DIA) podigla je razinu uzbune zbog straha da Izrael sve intenzivnije pokušava nadzirati visoke američke dužnosnike. Navodni cilj je steći uvid u interne rasprave u Bijeloj kući o mogućem okončanju rata.

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno su pokazali različite stavove o ratu, koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače.

Trump je više puta izjavio da želi okončati sukob, suočen s rastućim političkim pritiskom u zemlji.

Netanyahu je, s druge strane, pozivao na nastavak rata unatoč prekidu vatre od 8. travnja. Borbe su uglavnom obustavljene nakon proglašenja privremenog primirja, ali pokušaji postizanja trajnog sporazuma više su puta zapeli.

The New York Times navodi da je, iako je poznato da Izrael špijunira SAD, DIA zabilježila porast takvih aktivnosti krajem 2024. godine, kada je administracija predsjednika Joea Bidena pojačala pritisak na Izrael zbog njegovog, kako list navodi, genocidnog rata u Gazi.

Taj se trend nastavio i tijekom 2025. godine, nakon Trumpova povratka u Bijelu kuću i njegovih promišljanja o politici prema Iranu.

Novine također navode da su druga nedavna obavještajna izvješća dokumentirala pokušaje izraelskog nadzora Trumpova posebnog izaslanika Stevea Witkoffa te Elbridgea Colbyja, visokog dužnosnika Pentagona zaduženog za politiku, kao i njegova zamjenika Michaela DiMina IV.

Witkoff je bio glavni pregovarač u nuklearnim razgovorima koji su prethodili početnom američko-izraelskom napadu na Iran u veljači.

I NBC News i The New York Times u svojim su izvješćima citirali neimenovane američke dužnosnike. Ministarstvo obrane SAD-a nije odmah odgovorilo na upit Al Jazeere za komentar.

Međutim, neimenovani glasnogovornik izjavio je za oba medija da su izvješća „lažna“. Unatoč tome, navodna zabrinutost vjerojatno će otvoriti pitanja o bliskoj obavještajnoj i vojnoj suradnji između Izraela i SAD-a.

Washington već godinama pruža Izraelu milijarde dolara vojne pomoći i odobrava prodaju oružja, uključujući i tijekom rata u Gazi.

Američki Kongres trenutno raspravlja o dijelu novog obrambenog zakona koji bi integrirao istraživanje i razvoj naoružanja dviju zemalja u dosad neviđenoj mjeri.

Iako je poznato da SAD i njihovi saveznici redovito provode obavještajne operacije jedni protiv drugih, dužnosnici su za NBC i The New York Times izjavili da je nedavna izraelska aktivnost neuobičajeno intenzivna.

The New York Times navodi da je nova oznaka DIA-e viša od procjene za sve sadašnje saveznike SAD-a, pa čak i za neke zemlje s kojima Washington ima znatno napetije odnose.

Među nedavnim incidentima navodi se pokušaj izraelske vojne obavještajne službe da 2021. godine postavi prislušne uređaje u sjedištu DIA-e.

Prema izvješću, 2025. godine također je otkriveno da je izraelska unutarnja sigurnosna služba Shin Bet pokušala postaviti sličan uređaj u vozilo američke Tajne službe.