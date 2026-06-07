HAK upozorava: Popodne i navečer očekuju se velike gužve na cestama

U većem dijelu Hrvatske vozači danas mogu računati na uglavnom stabilne vremenske uvjete koji pogoduju vožnji, no iz Hrvatskog auto-kluba upozoravaju na povremene zastoje i usporenu vožnju u zonama cestovnih radova i privremene regulacije prometa.

Prema njihovoj prognozi, tijekom poslijepodneva i večeri očekuje se pojačan intenzitet prometa na glavnim prometnim pravcima, osobito u smjeru unutrašnjosti, gdje bi moglo dolaziti do kolona i kraćih zastoja.

Najveće gužve moguće su na dionicama autocesta A1 Zagreb–Ploče–Karamatići te A6 Rijeka–Zagreb, kao i na Istarskom ipsilonu. Povećan promet očekuje se i na državnim cestama DC1 kroz Liku te DC3 kroz Gorski kotar, kao i na Krčkom mostu. Dodatna usporavanja moguća su i u trajektnim lukama i pristaništima zbog pojačanog priljeva putnika.

Iz HAK-a vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagodbu brzine uvjetima na kolniku te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Također preporučuju da se prije polaska na put provjere aktualne informacije o stanju na cestama putem njihovih internetskih stranica ili mobilne aplikacije.

Zbog održavanja Plitvičkog maratona, za promet je zatvorena državna cesta DC429 na potezu između Smoljanca i Prijeboja.

U pomorskom prometu zasad nema većih poteškoća, no tijekom dana moguća su kraća čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama zbog povećanog broja putnika.