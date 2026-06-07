Nova rotarijanska godina: Tomi Božiković novi predsjednik Rotary kluba Split

Najstariji splitski Rotary klub službeno je zakoračio u novu rotarijansku godinu svečanom primopredajom predsjedničke dužnosti.

​Dosadašnji predsjednik kluba, Kristijan Ćurin, predao je prepoznatljivi predsjednički lanac, novom predsjedniku Tomiju Božikoviću.

Tradicija primopredaje predsjedničkoga lanca simbolizira kontinuitet rada i predanosti služenja zajednici po kojoj je splitski klub poznat od samih svojih početaka.

​Pred novim vodstvom i članovima kluba je uzbudljivo razdoblje ispunjeno novim humanitarnim projektima i društveno odgovornim aktivnostima u kojima je novi predsjednik kao poduzetnik, diplomat i filantrop i do sada bio izuzetno aktivan.

U narednoj rotarijanskoj godini, očekuju nas novi iskoraci u društvenom djelovanju RC Splita, koji svojim radom čak 95 godina nesebično doprinosi zajednici.

Novom predsjedništvu i članovima Rotary kluba Split, želimo puno uspjeha u budućem radu u novoj rotarijanskoj godini.