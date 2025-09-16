Izgradnja Splita 3, arhitektonskog čuda, bila je najveći graditeljski pothvat u bivšoj državi

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić, naš sugovornik u serijalu Kako su nastali splitski kvartovi, veliki je poznavatelj oružja, plakata, medalja, značaka, pečatnjaka, fotografija, razglednica i još puno toga. Registrirao je šest svojih zbirki kao kulturno dobro Republike Hrvatske, te je autor stalnog postava nekoliko zbirki oružja.

Bio je autor brojnih izložbi fotografija na temu Splita, a za svoje je sugrađane posebno važan jer je predstavio katalog u tri dijela koji prikazuje Split kroz fotografije. Prvi tom knjiga je Povijest pisana svjetlom: Split od Prisce do Adriane, dok se u sljedeća dva toma knjiga koncentrirao na znanstveno-istraživačke tekstove. Grad Split danas ima 27 gradskih kotareva i ovoga puta obrađujemo Split 3.

Nastanak pojma Split 3

Ime Split 3 ušlo je postupno u uporabu tijekom 1968. godine kada se tim terminom označavalo područje tzv. trećeg gradskog rajona. Temeljna načela tog koncepta prezentirana su na Smjernicama za izgradnju Splita 3 u travnju 1968. godine, a usvojena u rujnu iste godine.

Definirane su granice rajona: produžena tadašnja Balkanska ulica na sjeveru, morska obala na jugu, naselje sv. Mande – Škrape i Gripe – Lokve na zapadu, te groblje Lovrinac na istoku. Društvo arhitekata Split raspisalo je u ime Poduzeća za izgradnju (odnosno Skupštine općine Split) natječaj za urbanističko rješenje istočnog dijela Splita – Split 3 početkom studenog 1968. godine.

Plan za novi grad u gradu

Split 3 tada je bio kapacitiran na 9100 novih stanova za čak 37.600 stanovnika. Stanovanju je namijenjeno 148 hektara područja Blatina, Visoke, Dragovoda, Mertojaka i sv. Lovre, te Radoševca.

Borčić otkriva kako je u svakoj od pet spomenutih tadašnjih mjesnih zajednica predviđena osnovna škola i ostali uobičajeni sadržaji centra mjesne zajednice kao što su dječje ustanove, društvene prostorije, pošta, zdravstveni i trgovački sadržaji, servisi, ugostiteljstvo i ostalo.

Rajonski centar je, osim standardnih sadržaja, obuhvatio još i kulturne, kao što su biblioteke i galerija, vjerske – crkva sa župnim uredom i samostanom časnih sestara, obrazovne – gimnazija i jedna stručna škola, objekte socijalne zaštite, te sportsko-rekreacijske površine. Izgradnja Splita 3 bila je zasigurno jedan od najvećih graditeljskih pothvata u tadašnjoj državi.

Početak izgradnje i useljavanje

Otkrivanjem kamena temeljca 26. listopada 1970. godine u bivšoj Končarevoj ulici počela je izgradnja Splita 3. Bila je to tzv. Krstarica, objekt Frane Gotovca. Jedan dio naselja već je bio useljen 1972. godine.

Naknadnim analizama ustanovljeno je da je naselje po prosjeku godina stanovništva mlađe od ostalih, s prosjekom od 28,9 godina. Većinu stanovnika činili su doseljenici – 60,7 posto, a jedna petina doseljenika bila je ona koja se doselila neposredno u Split 3 bez prethodnog stanovanja u nekom drugom dijelu Splita. Samo 38,8 posto stanovnika doselilo je iz naselja ruralnog tipa.

Sve stambene ulice Splita 3 realizirane su od 1970. do održavanja VIII. Mediteranskih igara u Splitu 1979. godine.

Stanovi, kvartovi i naselja

Na Splitu 3 izgrađeni su gotovo svi planirani stambeni kompleksi zona S-2 (Smrdečac), S-3 (Trstenik – Križine) i S-4 (Mertojak). Borčić nastavlja kako je izvedeno i manje naselje obiteljskih stambenih zgrada na Križinama.