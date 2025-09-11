Mnogi ne znaju da je Spinut bio naseljen još u prapovijesti. Ime je dobio po drači

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić, naš sugovornik u serijalu Kako su nastali splitski kvartovi, veliki je poznavatelj oružja, plakata, medalja, značaka, pečatnjaka, fotografija, razglednica i još puno toga. Registrirao je šest svojih zbirki kao kulturno dobro Republike Hrvatske, te je autor stalnog postava nekoliko zbirki oružja.

Bio je autor brojnih izložbi fotografija na temu Splita jer je napisao foto-enciklopediju o Splitu "Povijest pisana svjetlom - Split od Prisce do Adriane" koja se sastoji od tri dijela, sa šest uveza. Split je predstavljen po gradskim predjelima s preko 8000 starih fotografija iz bogate Zbirke fotografija Muzeja grada Splita, zaključno do "VIII. Mediteranskih igara" 1979. godine s pripadajućim tekstovima.

Svaki od tri dijela ima i uvodni dio i to sve splitske gradonačelnike, kinematografe, fotografe koji su snimali grad, filmove koji su u Splitu snimani, te naposljetku u trećem dijelu i splitske osobenjake.

Dobitnik je godišnje nagrade Muzejskog društva 2019. godine za provedeni istraživački rad koji je uslijedio publikacijom, te Nagrade Slobodne Dalmacije "Emanuel Vidović" za životno djelo iz područja umjetnosti 2025. Grad Split danas ima 27 gradskih kotareva i ovoga puta obrađujemo Spinut.

Ime tog splitskog kvarta, tvrdi Borčić, prvi se put javlja u oporuci priora Petra s kraja 8. ili 11. stoljeća pod imenom in Spinuto, te kasnije još nekoliko puta. Riječ dolazi od latinske riječi spina što je u značenju trnje ili drača. Kaže da se na temelju arheoloških nalaza može zaključiti kako je to područje i susjednih mu Poljuda i Lore bilo naseljeno u prethistoriji, ali i u antici.

- Spinutski bazen je bio kao i cijeli splitski poluotok uklopljen u salonitanski ager, pa je predstavljao značajan dio poljoprivredne proizvodnje grada. Najstariji sačuvani sakralni objekt na tom području je starokršćanska crkva Blažene Djevice Marije čiji su ostaci pronađeni unutar romaničke crkve iz 13. stoljeća.

U tom gradskom kotaru su važni prosvjetni objekti počevši od Sjemeništa koje je završeno i useljeno 1868. godine, zatim nekadašnja Obrtna škola otvorena 1907. godine i Klasična gimnazija završena 1940. godine. Godine 1912. na području Spinuta je počela gradnja nove zgrade najstarijeg hrvatskog muzeja - Arheološkog muzeja koji se 1920. godine preselio. Tamo su bili i sportski tereni koturaljaškog i teniskog kluba Split, veslačkog kluba Gusar, plivačkog kluba Mornar, košarkaškog kluba i Aerokluba. Sjemenište je završeno i useljeno 1868. godine. Sučelice Obrtničkoj školi 1935. godine je na svečan način otvoren dom Javne berze rada u Splitu.

- U nekadašnjoj Ulici Vlade Bagata prvu su zgradu podigli Razmilovići. Gdje su danas stambene zgrade nekada su se pravili konopi i orila se konoparska pjesma. Predio ulice koja se tada zvala Mandalinski put i njezin okoliš nekada su bili mjesto lovaca na ptice. Svakako je zanimljivo napomenuti kako je u improviziranim prostorijama na prvom katu nekadašnjeg Sjemeništa od 1947. godine bio oformljen Kirurški odjel Vojne bolnice koji je tu radio do 1966. godine.