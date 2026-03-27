Snijeg pada nadomak Splita

U poslijepodnevnim satima petka nova kišna naoblaka stigla je do splitskog područja.

Na Mosoru je počeo padati snijeg, a snijeg se pojavio i na vrhovima Kozjaka.

Zanimljivost ovog puta je što se snježna granica spustila i do Dubrave i Sitnog Gornjeg, gdje snijeg leprša pri temperaturama iznad nule, pa se ne zadržava.

Ipak, snijeg pada krajem ožujka.

Prava snježna granica, na kojoj se snijeg zadržava, je na oko 900 metara nadmorske visine.