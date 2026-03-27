FOTO Snijeg prekrio Biokovo. Pogledajte ove prizore

Snježne oborine danas su zahvatile brojne dijelove Hrvatske, a bijeli pokrivač stigao je i do planinskog masiva Biokova. Iako se u nižim primorskim predjelima očekivala kiša, u višim područjima snijeg je stvorio zimske prizore neobične za ovo doba godine.

Visina snježnog pokrivača varira ovisno o nadmorskoj visini i lokaciji. Snijeg na Biokovu izazvao je prekide u planiranim aktivnostima na otvorenom, ali i stvorio spektakularne zimske prizore.

Nadležne službe apeliraju na oprez svim vozačima i planinarima te savjetuju izbjegavanje nepreporučenih putovanja dok se vremenske prilike ne stabiliziraju. Bijeli pokrivač u planinskim predjelima nastavlja rasti tijekom dana, a očekuje se da će u višim zonama snježni nanosi dodatno narasti.