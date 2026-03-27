Sve bure koje su "preskočile" u ožujku, stižu na "naplatu"! Vjerovali ili ne, prvi dani travnja donose - zimu

Duboka sredozemna ciklona od jučer naglašeno djeluje na vremenske prilike u cijeloj zemlji i znatno šire. Pri tome je na Jadranu donijela kišu, a u Lici i Gorskom kotaru snijeg. Tamo je već jučer mjestimice pao vrlo obilan snijeg, a nove snježne oborine tijekom današnjeg dana dodatno će pogoršati situaciju.

S padom temperature zraka snježna granica se počela spuštati i u Dalmaciji. Tako je snijeg prvo počeo padati u višim planinama, a protekle noći zabijeli su se i viši naseljeni predjeli Dalmatinske zagore. Tako je snijega bilo u višim predjelima imotske i sinjske krajine.

Centar ciklone danas će se premjestiti nad južni Jadran. Dok će Lika i Gorski kotar dobiti nove, vrlo obilne snježne oborine, oborine će u Dalmaciji postupno prestati. Puhat će bura i tramontana koji će nas pratiti sve do kraja tjedna.

Danas će biti umjereno do znatno oblačno, u mnogim predjelima suho. Ipak, osobito u južnoj Dalmaciji bit će povremene kiše. U Dalmatinskoj zagori povremeno slabe oborine - kiša i snijeg. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, podno Velebita olujna s orkanskim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 0 do 7°C, najviše dnevne od 5 na kninskom području do 15°C ponegdje na jugu.

U subotu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i većinom suho. Uz granicu s BiH može biti malo kiše i snijega. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, podno Velebita olujna s orkanskim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 0 do 7°C, najviše dnevne od 7 na kninskom području do 16°C ponegdje na jugu.

Nedjelja donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja, ali bez oborina. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, podno Velebita olujna s orkanskim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 2 do 9°C, najviše dnevne u porastu, od 11 do 18°C.

Hladnije od prosjeka za dio godine bit će cijeli sljedeći tjedan. U utorak i srijedu olujna bura i ponovno hladnije! Početak travnja tako bi mogle obilježiti temperature zraka karakteristične za kasnu zimu.