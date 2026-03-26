VIDEO Zima se danas vratila u Hrvatsku: Snijeg zabijelio gorje, Dalmaciju zahvatilo osjetno zahlađenje

Iako je kalendarski proljeće već stiglo, zima se danas vratila u Hrvatsku i pokazala zube, vjerojatno posljednji put ove godine. Snijeg pada u većem dijelu gorja, a vremenske prilike dodatno otežavaju promet na brojnim cestama koje su zbog snijega i zimskih uvjeta zakrčene.

Nestabilno, oblačno i znatno hladnije vrijeme zahvatilo je ne samo gorske krajeve, nego i Dalmaciju te ostatak zemlje. Nagla promjena vremena još je jednom podsjetila da ožujak često zna donijeti pravi zimski preokret.

Malo teže stanje bilježi se u Mukinjama na Plitvicama, gdje prizori dovoljno govore sami za sebe. Snijeg intenzivno pada, a cesta je ponovno u potpunosti prekrivena bijelim pokrivačem. Prema riječima čitatelja, ralica je tim dijelom prošla doslovno prije dvije minute, no čišćenje zasad gotovo da nema učinka jer snijeg i dalje neumorno pada.