Prometni kolaps u Hrvatskoj: Zatvorena A1, kamioni blokirani, snijeg stigao i do Dalmacije

Olujni vjetar, snijeg i zimski uvjeti znatno otežavaju promet diljem Hrvatske, a vozačima se savjetuje poseban oprez i odgoda putovanja gdje god je to moguće.

U priobalnim područjima puše jak, na udare i olujan vjetar, zbog čega su na pojedinim dionicama uvedene zabrane za određene skupine vozila. Istodobno, u Gorskom kotaru i Lici vladaju pravi zimski uvjeti – snijeg, niske temperature i zaleđeni kolnici uzrokovali su ograničenja za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri i skliski, a zbog povremeno obilnijih oborina postoji opasnost od zadržavanja veće količine vode na cestama. Nadležne službe su na terenu te je u tijeku čišćenje i posipavanje prometnica, no promet se na pojedinim dionicama odvija usporeno zbog vozila zimske službe.

Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta zabilježeni su i izvanredni prometni događaji. Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila zbog olujnog vjetra. Dodatno, ne postoji slobodan cestovni pravac za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja te Dalmacije. Razlog su snijeg i otežani uvjeti na ključnim pravcima, uključujući autocestu A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar, dionicu autoceste A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te državnu cestu DC1 kroz Liku.

Situaciju dodatno otežava činjenica da nema slobodnih mjesta na odmorištima predviđenima za isključivanje teretnih vozila, zbog čega se vozačima savjetuje da ne kreću na put dok ne dobiju potvrdu o prohodnosti cesta.

Na autocesti A1 kod čvora Prgomet zabilježena je i izvanredna situacija – pas na kolniku, zbog čega se promet odvija uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Zimski uvjeti zahvatili su i dijelove Dalmacije. Snježne oborine zabilježene su u višim predjelima, gdje se snježna granica uz obalu kretala oko 800 metara nadmorske visine, dok je u Dalmatinskoj zagori padala na oko 600 do 700 metara.

Nadležne službe pozivaju vozače da redovito prate aktualne informacije o stanju u prometu, prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, održavaju sigurnosni razmak te na put ne kreću bez propisane zimske opreme. U slučaju mogućnosti, preporučuje se odgoda putovanja dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju.