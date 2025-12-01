Close Menu

Škoriću kao ravnatelju ŽUC-a povjerenje SVIH županijskih vijećnika

Njegove točke su usvojene jednoglasno
Petar Škorić

Petar Škorić očigledno je puno bolji ravnatelj Županijske uprave za ceste nego što je nekad bio uspješan kao šef splitskog HDZ-a!

'Njegove' dvije točke naime, one o financijama i planovima gradnje i održavanja cesta u nadležnosti ŽUC-a usvojene su - jednoglasno! Brojkama to znači 38 vijećnika 'ZA', bez suzdržanih i onih protiv. A Bojan Ivošević je sudjelovao u raspravi...

 

