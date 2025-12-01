Škoriću kao ravnatelju ŽUC-a povjerenje SVIH županijskih vijećnika

Petar Škorić očigledno je puno bolji ravnatelj Županijske uprave za ceste nego što je nekad bio uspješan kao šef splitskog HDZ-a!

'Njegove' dvije točke naime, one o financijama i planovima gradnje i održavanja cesta u nadležnosti ŽUC-a usvojene su - jednoglasno! Brojkama to znači 38 vijećnika 'ZA', bez suzdržanih i onih protiv. A Bojan Ivošević je sudjelovao u raspravi...