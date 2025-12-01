Skandal u Splitu i Solinu: Četvorica, uključujući maloljetnike, uhićeni zbog grafita mržnje

Sinoć, 30. studenog 2025.godine na području Splita i Solina uočena su dva grafita i simboli neprimjerenog sadržaja.

U službene prostorije policijski službenici su doveli četiri osobe za koje je postojala sumnja da su na području Splita ispisali grafit neprimjerenog sadržaja. Uhićen je jedan 18-godišnjaka i trojica maloljetnika. Na mjestu događaja je obavljen očevid, izvijestila je splitska policija.

U policijsku postaju pozvani su roditelji maloljetnih osoba.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su četiri osobe počinile kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari i Javno poticanje na nasilje i mržnju radi čega će protiv njih biti podnesena kaznena prijava.