Skandal u Splitu i Solinu: Četvorica, uključujući maloljetnike, uhićeni zbog grafita mržnje

Sinoć, 30. studenog 2025.godine na području Splita i Solina uočena su dva grafita i simboli neprimjerenog sadržaja.
FOTO U centru Splita osvanuli vulgarni i uznemirujući grafiti, slučaj prijavljen komunalnim službama
U službene prostorije policijski službenici su doveli četiri osobe za koje je postojala sumnja da su na području Splita ispisali grafit neprimjerenog sadržaja. Uhićen je jedan 18-godišnjaka i trojica maloljetnika. Na mjestu događaja je obavljen očevid, izvijestila je splitska policija.
Vandali iscrtali svastiku na travnjaku NK Solina! Ninčević reagirao: "Naš grad ne zaslužuje sliku koju se na ovakav način šalje"
U policijsku postaju pozvani su roditelji maloljetnih osoba.
Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su četiri osobe počinile kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari i Javno poticanje na nasilje i mržnju radi čega će protiv njih biti podnesena kaznena prijava.