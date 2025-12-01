Vandali iscrtali svastiku na travnjaku NK Solina! Ninčević reagirao: "Naš grad ne zaslužuje sliku koju se na ovakav način šalje"

Gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević, oglasio se povodom nedavnog nemilog incidenta.

- U demokratskom svijetu i društu u kojem živimo svatko ima pravo na svoje mišljenje.

Međutim, kad to mišljenje promovira totalitarne režime koji su odnijeli milijune života i potiču bilo kakve oblike nasilja, mržnje, netrpeljivosti ili uništenja onda pričamo o nečem sasvim drugom, onda je to za svaku osudu.

Iscrtavanje "svastike" na travnjaku NK Solina prijavljeno je MUP-u te se nadam da će počinitelji biti pronađeni i adekvatno kažnjeni.

U ovo Božićno vrijeme morali bi širiti toplinu i ljubav, a ne sijati mržnju i netrpeljivost prema bilo kome.

Protiv sam širenja bilo kakvog oblika mržnje i netrpeljivosti, osuđujem svaki pokušaj promoviranja fašizma, nacizma, komunizma i svakog drugog oblika vladanja pod kojim su mučeni i ubijani milijuni nevinih ljudi.

Neka svima nama, posebno mladima, uzor i polazište bude Domovinski rat u kojem je nastala suverena, slobodna i demokratska Hrvatska.

Ovako ponašanje pojedinca ili grupe me prvenstvo kao čovjeka rastužuje, ali i sramoti kao gradonačelnika jer naš grad ne zaslužuje sliku koju se na ovakav način šalje - napisao je Ninčević na Facebooku.