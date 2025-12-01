FOTO U centru Splita osvanuli vulgarni i uznemirujući grafiti, slučaj prijavljen komunalnim službama

U nekoliko ulica u samom centru Splita proteklih su dana ispisani su grafiti izrazito vulgarnog i uznemirujućeg sadržaja, među kojima ima psovki, uvreda te poruka koje potiču netrpeljivost i nasilje na nacionalnoj osnovi. Natpisi su uočeni na pročeljima zgrada, vratima i zidovima na više lokacija u užem gradskom središtu.

Kako doznajemo, Lara Arapović Bonačić, predsjednica Gradskog kotara Grad, sve je prijavila Komunalnoj službi Grada Splita. Očekuje se njihovo postupanje na terenu i uklanjanje spornih natpisa, a s obzirom na moguće elemente govora mržnje, slučaj može biti proslijeđen i policiji radi utvrđivanja odgovornosti.

Građani očekuju žurnu reakciju nadležnih službi kako bi se javni prostor očistio od sadržaja koji narušava sigurnost i ugled grada.