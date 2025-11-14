Severina progovorila o sinu: "Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona…"

Severina je svoje fanove u zagrebačkoj Areni raznježila emotivnim prizorima sa sinom Aleksandrom. Naime, dok je pjevala pjesmu 'Rođeno moje', iza nje su se vrtjele privatne, dosad neviđene fotografije i snimke. Podsjetimo, pjevačica je održala dva koncerta u zagrebačkoj Areni.

'Mi smo prošli jedan težak životni put, ali on je sada sa mnom i izrastao je u prekrasnog tinejdžera', izjavila je pjevačica na snimci koju je objavila na Instagramu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)

'Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata. I konačno ponovno živimo sritno i lipo', poručila je.

'Nažalost, mnoge žene su i dalje u začaranom krugu bešćutnog i korumpiranog sustava – od socijalne skrbi do sudova. Bez sredstava za financiranje beskrajnih postupaka i nade za pravdom. Mnoge od žena često ostaju usamljene u svojoj borbi, potpuno iscrpljene financijski i psihički. Grije ih jedino dječja ljubav. I mene je ona održala da sve izdržim. Ljubav uvijek pobjedi zlo', istaknula je Severina, piše Story.hr.

'Rasplakala sam se, ali ovo su suze radosnice. Ljubav pobjeđuje zlo, a svjetlost uvijek ubija tamu. Majka i sin, to je toliko jaka veza, da je nitko ne može slomiti', 'Samo majka ima toliku količinu ljubavi', i 'Ostala sam bez riječi, divna naša Seve', samo su neki od komentara s Instagrama.