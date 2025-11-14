Severina progovorila o sinu: "Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona…"

Severina je svoje fanove u zagrebačkoj Areni raznježila emotivnim prizorima sa sinom Aleksandrom. Naime, dok je pjevala pjesmu 'Rođeno moje', iza nje su se vrtjele privatne, dosad neviđene fotografije i snimke. Podsjetimo, pjevačica je održala dva koncerta u zagrebačkoj Areni.
'Mi smo prošli jedan težak životni put, ali on je sada sa mnom i izrastao je u prekrasnog tinejdžera', izjavila je pjevačica na snimci koju je objavila na Instagramu.
'Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata. I konačno ponovno živimo sritno i lipo', poručila je.
'Nažalost, mnoge žene su i dalje u začaranom krugu bešćutnog i korumpiranog sustava – od socijalne skrbi do sudova. Bez sredstava za financiranje beskrajnih postupaka i nade za pravdom. Mnoge od žena često ostaju usamljene u svojoj borbi, potpuno iscrpljene financijski i psihički. Grije ih jedino dječja ljubav. I mene je ona održala da sve izdržim. Ljubav uvijek pobjedi zlo', istaknula je Severina, piše Story.hr.
'Rasplakala sam se, ali ovo su suze radosnice. Ljubav pobjeđuje zlo, a svjetlost uvijek ubija tamu. Majka i sin, to je toliko jaka veza, da je nitko ne može slomiti', 'Samo majka ima toliku količinu ljubavi', i 'Ostala sam bez riječi, divna naša Seve', samo su neki od komentara s Instagrama.