Severina: "Nakon 12 godina borbe, moj sin živi sa mnom"

U svom rodnom Splitu, Severina je sinoć održala rasprodani koncert na Gripama, pred publikom koja ju je dočekala dugim pljeskom i gromoglasnim ovacijama. Zbog velike gužve na ulazima, koncert je započeo s gotovo sat vremena zakašnjenja, ali to nije umanjilo oduševljenje njezinih obožavatelja.

Večer je otvorila hitom „Brad Pitt“, a zatim nastavila s „Uzbumom“ i nizom poznatih pjesama. Koncert je imao i intimnu notu — na videopozadinama su se prikazivali dosad neviđeni privatni snimci pjevačice i njezine obitelji, trenutci iz djetinjstva i karijernih početaka koji su publiku dirnuli do suza.

Pred kraj koncerta Severina je poseban trenutak posvetila svom sinu, uvodom u pjesmu „Rođeno moje“:

„Sada pjesma za najvažnijeg muškarca u mom životu, njegovo srce kucalo je ispod moga. Pokušali su mi ga oduzeti nekoliko puta, a danas, nakon 12 godina borbe, moj sin živi sa mnom.“

Publika ju je nagradila dugim aplauzom, a pjevačica se teško suzdržavala od suza. Emocionalni završetak potvrdio je ono što su mnogi u dvorani već znali — za Severinu, koncert u Splitu nije samo nastup, nego povratak kući.