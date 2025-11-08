Severina pala na koncertu — i nasmijala sve: “Do zvijezda sam stigla, komada tri!”

Na sinoćnjem koncertu u zagrebačkoj Areni, Severina je doživjela mali nezgodni trenutak – pala je već tijekom druge pjesme. No, umjesto da se pokoleba, pjevačica je sve pretvorila u simpatičan trenutak koji je oduševio publiku.

Svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je video pada uz duhovitu objavu:

“ODMAH sam pala (na 2. pjesmi), ali uz vas sam sinoć stigla i do zvijezda (komada 3). 🤸🏻‍♂️

Večeras, nadam se, bez padalina... Iako, ne želim vas ostaviti zakinute za taj 'senzacionalni' prizor.

Tako da, ako se dogodi, smatrajte da je namjerno – čisto zbog ravnoteže među zvijezdama.”

Publika ju je nagradila pljeskom, a Severina je nastavila koncert s osmijehom, dokazujući još jednom da profesionalizam i šarm uvijek pobjeđuju – čak i kad se dogodi “pad među zvijezdama”.