Rasprodano u rekordnom roku: Thompsonov tim službeno traži još jedan termin koncerta!

Zbog rekordne potražnje za ulaznicama, Thompsonov tim službeno je zatražio dodatni koncert u Areni Zagreb, koji bi se održao 28. prosinca 2025., dan nakon prvotnog rasprodanog nastupa.

Objavio je tom tim Marka Perkovića Thompsona na Facebooku:

- Predan zahtjev za dodatni termin koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb

Zbog iznimno brze rasprodaje ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona 27. prosinca 2025. te velikog interesa brojnih Zagrebčana koji nisu uspjeli doći do svoje ulaznice, Thompsonov tim službeno je zatražio dodatni termin u zagrebačkoj Areni i to za 28. prosinca 2025.

Svjesni ogromne podrške publike i želje mnogih da budu dio ovog glazbenog događaja, želimo svim fanovima omogućiti novu priliku za nezaboravan koncertni doživljaj.

O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina pravovremeno ćemo vas obavijestiti putem službenih stranica.

Hvala svima na ogromnom interesu, podršci i strpljenju! - objavio je na Facebooku MPT Tim.