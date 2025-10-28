17 tisuća ljudi čeka u redu za online kupnju karata za Thompsona

Točno u podne započela je prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona, koji će u sklopu svoje nove turneje nastupiti u četiri hrvatska grada. Jedan od njih je i Varaždin, gdje će pjevač održati koncert 7. prosinca u Areni Varaždin.

Ulaznice se prodaju putem sustava Entrio, a interes publike pokazao se iznimno velikim – već oko 12 sati u virtualnom redu za kupnju čekalo je više od 17 tisuća ljudi.

Osim online, karte se mogu kupiti i na prodajnim mjestima Entrija, a Varaždinci su se i prije početka prodaje okupili na Korzu. Redovi su bili umjereni, ali je, prema riječima prodavača, sustav povremeno padao zbog velikog interesa, prenosi Index.

Povratak u Arenu nakon osam godina

Thompson se tako vraća u Arenu Varaždin, u kojoj je posljednji put nastupio 2017. godine. Tada je, prema procjenama lokalnih medija, dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta, uz oko sedam do osam tisuća posjetitelja. Publika je tada čekala satima u redovima, a koncert je trajao više od tri sata.

Na početku nastupa Thompson se obratio publici riječima:

“Vi mladi imate privilegiju da među vama žive legende, istinski heroji od kojih za 30 godina nekih neće biti, ali tada ćete o njima pričati istinite priče. Njegujte heroje koji su krvarili i dali život za Hrvatsku. Večeras pjevamo o vrijednostima koje su utkane u nas.”