Garcia komentirao novog sportskog direktora pa najavio utakmicu: "Uvijek je bitno pokazati pravo lice, raditi dogovoreni posao i biti što bolji"

Nogometaši Hajduka u petak s početkom od 17:45 igraju protiv Slaven Belupa u Koprivnici utakmicu 30. kola SuperSport HNL-a. Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo García odgovaravši na novinarska pitanja.

Tko može, a tko ne može?

  • Diallo i Šego ne mogu, ne osjeća se najbolje. Sigur je također imamo neke poteškoće, ne želimo to riskirati. Almena je trenirao cijeli tjedan, nije u formi, ali može trenirati.

Koje su prve impresije o novom sportskom direktoru?

  • Nisam imao puno provedenog vremena s njim, svega 15 minuta. Normalan je čovjek, organiziran je, pomoći će nam na mjestima gdje nam treba.

Idete li po petu pobjedu u nizu i po sedmu utakmicu bez primljena pogotka?

  • Kao i uvijek, idemo po pobjedu i biti što bolji. To je težak teren, a takva će biti i utakmica. nadam se da ćemo uspjeti pobijediti.

Bit će dobra borba jer svima trebaju bodovi?

  • Naravno, mislim da imaju dobru sezonu, prodali su nekoliko dobrih igrača, moraju se mijenjati na terenu, no natjecateljski su nastrojeni i ne odustaju.

Obje momčadi imaju puno mladih igrača. Je li to može donijeti energičnost?

  • Nitko ne bi trebalo ne dati maksimum od sebe, bez obzira tko je na terenu. imaju jako dobre igrače, primjerice Boršić i Nestorovski. Uvijek idu po pobjedu, talentirani su nogometaši.

Imate li presing zbog utakmice jer bi to bila peta utakmica u nizu da ste pobijedili?

  • Uvijek imam presing, nekad više, a nekada manje. To ovisi o mnogim stvarima, ali mislim da možemo i tako pobjeđivati. Uvijek je bitno pokazati pravo lice, raditi dogovoreni posao i biti što bolji. Ako pobijedimo petu utakmicu u nizu, to će biti lijepo.

Kakva je situacija s Rebićem, je li spreman za start?

  • Da, trenira dobro, bio je u dobroj formi.

Planirate li staviti Almenu u igru makar 15 minuta?

  • Vidjet ćemo kako će se osjećati, bio je dugo izvan terena, bio je u teretani i radio je kardio, ali mislim da je zadnjih 10-ak dana bio jako dobar. Vidjet ćemo sutra kako će se osjećati, ovisit će o igri.

Kakva je situacija s Ivušićem?

  • Ide jako sporo, ali vraća se. Trenira s Tihom, trenira s golmanima, polako se vraća, ali sve ovisi o njegovim mogućnostima i može li istrčati. Nadamo se najboljem.

U Istri je turbulentna situacija. Jeste li Vi dobrim radom udarili temelje da su im donekle nerealna očekivanja?

  • Ne, ne želim pričati o drugim klubovima. Tamo sam bio dvije sezone, osjećao sam se kao kod kuće, nije lijepo vidjeti da ne štimaju neke stvari. To je nogomet, uspjesi i porazi, ali želim im sve najbolje u nastavku sezone.
