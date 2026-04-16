Garcia komentirao novog sportskog direktora pa najavio utakmicu: "Uvijek je bitno pokazati pravo lice, raditi dogovoreni posao i biti što bolji"

Nogometaši Hajduka u petak s početkom od 17:45 igraju protiv Slaven Belupa u Koprivnici utakmicu 30. kola SuperSport HNL-a. Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo García odgovaravši na novinarska pitanja.

Tko može, a tko ne može?

Diallo i Šego ne mogu, ne osjeća se najbolje. Sigur je također imamo neke poteškoće, ne želimo to riskirati. Almena je trenirao cijeli tjedan, nije u formi, ali može trenirati.

Koje su prve impresije o novom sportskom direktoru?

Nisam imao puno provedenog vremena s njim, svega 15 minuta. Normalan je čovjek, organiziran je, pomoći će nam na mjestima gdje nam treba.

Idete li po petu pobjedu u nizu i po sedmu utakmicu bez primljena pogotka?

Kao i uvijek, idemo po pobjedu i biti što bolji. To je težak teren, a takva će biti i utakmica. nadam se da ćemo uspjeti pobijediti.

Bit će dobra borba jer svima trebaju bodovi?

Naravno, mislim da imaju dobru sezonu, prodali su nekoliko dobrih igrača, moraju se mijenjati na terenu, no natjecateljski su nastrojeni i ne odustaju.

Obje momčadi imaju puno mladih igrača. Je li to može donijeti energičnost?

Nitko ne bi trebalo ne dati maksimum od sebe, bez obzira tko je na terenu. imaju jako dobre igrače, primjerice Boršić i Nestorovski. Uvijek idu po pobjedu, talentirani su nogometaši.

Imate li presing zbog utakmice jer bi to bila peta utakmica u nizu da ste pobijedili?

Uvijek imam presing, nekad više, a nekada manje. To ovisi o mnogim stvarima, ali mislim da možemo i tako pobjeđivati. Uvijek je bitno pokazati pravo lice, raditi dogovoreni posao i biti što bolji. Ako pobijedimo petu utakmicu u nizu, to će biti lijepo.

Kakva je situacija s Rebićem, je li spreman za start?

Da, trenira dobro, bio je u dobroj formi.

Planirate li staviti Almenu u igru makar 15 minuta?

Vidjet ćemo kako će se osjećati, bio je dugo izvan terena, bio je u teretani i radio je kardio, ali mislim da je zadnjih 10-ak dana bio jako dobar. Vidjet ćemo sutra kako će se osjećati, ovisit će o igri.

Kakva je situacija s Ivušićem?

Ide jako sporo, ali vraća se. Trenira s Tihom, trenira s golmanima, polako se vraća, ali sve ovisi o njegovim mogućnostima i može li istrčati. Nadamo se najboljem.

U Istri je turbulentna situacija. Jeste li Vi dobrim radom udarili temelje da su im donekle nerealna očekivanja?

Ne, ne želim pričati o drugim klubovima. Tamo sam bio dvije sezone, osjećao sam se kao kod kuće, nije lijepo vidjeti da ne štimaju neke stvari. To je nogomet, uspjesi i porazi, ali želim im sve najbolje u nastavku sezone.