Mali koraci za veliki učinak: Program Dana planeta Zemlje u Makarskoj

Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje u srijedu 22. travnja, Grad Makarska i Turistička zajednica i ove će godine organizirati edukativni i participativni program usmjeren na poticanje održivih navika i uređenje životnog prostora.

Od 9:30 do 11:00 sati održat će se edukativna radionica izrade sjetvenih loptica, na kojoj će sudionici kroz praktičan rad učiti o prirodnim procesima, bioraznolikosti i važnosti odgovornog odnosa prema okolišu. Korištenjem prirodnih materijala i jednostavnih tehnika, radionica pruža pristupačan način uključivanja građana u konkretne ekološke aktivnosti.

Po završetku radionice, od 11:00 sati započinje podjela sadnica i sjemena. Poseban naglasak stavljen je na trajnice i vrste prilagođene mediteranskom podneblju, poput lavande, bugenvilije, japanske suručice i penjačica, koje dugoročno doprinose ljepšem i održivijem uređenju okućnica. Sadnice i sjeme prvenstveno su namijenjeni malim iznajmljivačima i građanima, s ciljem poticanja kvalitetnijeg i zelenijeg uređenja privatnih i turističkih prostora te jednostavnog uključivanja u svakodnevne održive prakse.

Grad Makarska kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na unapređenje kvalitete života, očuvanje prostora i razvoj sadržaja koji pridonose sigurnosti, dostupnosti i dugoročnoj održivosti zajednice.

Dan planeta Zemlje podsjeća nas koliko su mali, svakodnevni koraci važni za očuvanje okoliša. Pozivamo sve građane da nam se pridruže i zajedno doprinos u zelenijoj, uređenijoj i održivijoj budućnosti.