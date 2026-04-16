"Ja da sam premijer, ma doživotna robija, prijatelju": Pljušte optužbe zbog skandala u sportskim savezima

Malverzacije u sportskim savezima u četvrtak su bile tema i u Saboru. Oporba prstom upire u ministra turizma i sporta Tončija Glavinu, ali i premijera Andreja Plenkovića.

Nije im jasno kako je moguće da Vedranu Pavleku nitko ne može ući u trag, a zapitali su se i tko će ubuduće donirati sportske saveze kad građani vide kako se novcem raspolaže.

"Dakle, doživotna robija. Ja vam ozbiljno kažem. Ja da sam premijer, ma doživotna robija, prijatelju", rekao je Mostov Marin Miletić, piše Dnevnik.hr. "Ja bih bi posjeo svoje vladajuće i rekao da mijenjamo zakon. Doživotna robija za krađu takve vrste, od naših hrvatskih sportaša, od djece, doživotna robija. Pa kome padne na pamet, ajde da se igramo onda."

Anka Mrak Taritaš zapitala je tko će ubuduće htjeti financirati sportaše. "Ja vas pitam, nakon svega ovoga, tko će se odlučiti uopće sponzorirati bilo koji sport? Tko će se odlučiti uopće pomoći sportašima. Ja ne bih voljela da na kraju svega ovoga stradaju oni zbog kojih ti savezi postoje", istaknula je zastupnica GLAS-a.