Preminuo Vlatko Vuletić, hrvatski branitelj i dugogodišnji član HDZ-a: "Bio je čovjek iz naroda"

U Župi dubrovačkoj zavladala je tuga nakon vijesti o smrti Vlatka Vuletića, hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg člana HDZ-a.

Kako su objavili iz HDZ-a Župe dubrovačke, Vuletić je tijekom svog političkog i društvenog djelovanja obnašao niz odgovornih dužnosti. Između ostalog, bio je zamjenik predsjednika Općinskog odbora HDZ-a te potpredsjednik Općinskog vijeća.

“Bio je hrvatski branitelj koji je svoj doprinos dao u najtežim trenucima stvaranja naše države, na što smo posebno ponosni”, naveli su iz stranke.

Kolege i suradnici pamtit će ga kao predanog člana zajednice koji je svojim angažmanom ostavio trag u političkom i javnom životu Župe dubrovačke. Posebno ističu njegovu pristupačnost i vedar duh.

“Bio je čovjek iz naroda, a njegove izjave pune humora ostat će vazda među nama”, poručili su.

Na kraju su uputili izraze sućuti njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.