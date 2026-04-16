Nakon mjeseci borbe stigla najtužnija vijest: Preminuo osnivač legendarnog Ex-Yu benda

Nihad Jusufhodžić, jedan od osnivača popularnog ex-yu benda Divlje jagode, preminuo je jučer u Bihaću.

Jusufhodžić se posljednjih nekoliko mjeseci liječio u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, a kao znak podrške, građani su prethodno organizirali akcije darivanja krvi kako bi mu pomogli, javlja Klix.ba.

Njegova smrt izazvala je brojne reakcije u glazbenim krugovima, posebno među bivšim članovima i suradnicima benda. Među onima koji su se od njega oprostili bio je i Ante Janković, koji je istaknuo njihovo dugogodišnje prijateljstvo i zajedničke glazbene početke.

"Danas me iznenadila vijest koju je teško prihvatiti. Preminuo je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovjek s kojim sam dijelio ne samo pozornicu već i dio života kroz Divlje jagode. Zajedno smo svirali, smijali se i prolazili kroz sve što glazba i pravo prijateljstvo mogu donijeti. Te uspomene ostat će mi zauvijek. Hvala ti na svemu što si bio i svemu što si ostavio iza sebe. Počivaj u miru, prijatelju", poručio je Janković na svojoj Facebook stranici.

O glazbenoj karijeri Nihada Jusufhodžića

Inače, Nihad Jusufhodžić pojavio se na sarajevskoj glazbenoj sceni 1972. godine, svirajući bas gitaru u rock grupi Zenit. Godine 1974. zajedno s ovim bendom nastupio je na BOOM festivalu '74, gdje je odsvirao pjesmu "Stara je kuća prazna", koji se te godine održao u Ljubljani.

Nakon nastupa s grupom Zenit, zajedno sa Seadom Lipovcem i Antom Jankovićem, osnovao je hard rock grupu Divlje jagode, s kojima je svirao na prve četiri singl ploče i njihovom debitantskom albumu iz 1978. Među njima su izdanja "Jedina Moja / Rock 'n' Rol", "Moj dilbere / Prijatelj", "Patka / Ako biste, gospođo" kao i "Ne smeta mi / Bit će bolje".