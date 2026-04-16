Splitski SDP će nakon dugo vremena dobiti novo vodstvo. Hoće li posrnula stranka konačno stati na noge? Spominje se samo jedno ime kao novi vođa — tko je on?

U subotu će se održati unutarstranački izbori u splitskom SDP-u, na kojima će članovi birati novo vodstvo gradske organizacije i niz stranačkih tijela. Time bi, nakon dugog prijelaznog razdoblja i raspuštanja organizacije, splitski SDP napokon trebao dobiti novo vodstvo.

Kako nam je kazao Karlo Pilko, izborni proces sada može biti tehnički proveden jer je kandidacijski postupak završen.

"U subotu su izbori. Bira se predsjednik sa svojim zamjenicima, odnosno dva potpredsjednika, bira se šest članova Predsjedništva, 22 člana Gradskog odbora Splita i tri člana Odbora SDP-a Splitsko-dalmatinske županije. Da bi se to moglo odviti, prethodio je kandidacijski postupak koji je zaključen 9. travnja, a utvrđene su valjane kandidature. Sada se tehnički mogu održati izbori", kazao nam je Pilko.

Prema informacijama kojima raspolažemo, najozbiljniji kandidat za predsjednika splitskog SDP-a je Sandro Glumac. Ipak, zasad nije poznato tko se još, osim njega, kandidirao za čelno mjesto gradske organizacije.

Pilko o tome u ovom trenutku nije želio iznositi detalje, ističući da se prije početka unutarstranačkog izbornog procesa ne mogu iznositi konkretne informacije o kandidatima.

Dug prijelazni period nakon raspuštanja organizacije

Karlo Pilko u proteklom je razdoblju imao važnu tehničku ulogu u funkcioniranju splitskog SDP-a. Kao predsjednik Gradskog kotara Gripe i osoba koja je u prijelaznom razdoblju bila najprisutnija u radu organizacije, bio je uključen u provođenje stranke kroz jedan od najtežih perioda u novijoj povijesti splitskog SDP-a.

Nakon dugo vremena, stranka bi sada trebala dobiti stabilno i formalno izabrano vodstvo.

Podsjetimo, organizacija SDP-a u Splitu raspuštena je ubrzo nakon što je dotadašnji predsjednik SDP-a Split i gradski vijećnik Davor Matijević napustio stranku, i to nakon lokalnih izbora i konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Splita. S njim je SDP napustila i tadašnja gradska vijećnica Katarina Prnjak. Nakon toga raspuštena je cijela organizacija, a za povjerenika za Split imenovan je Mišel Jakšić, potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice.

U međuvremenu je Katarina Prnjak napustila Gradsko vijeće. Budući da je od početka bila zamjena za Danijela Kukoča, nakon njezina odlaska mandat je ponovno aktivirao Kukoč, pa SDP sada u splitskom Gradskom vijeću ima jedno mjesto.

Tko je Sandro Glumac?

Iako u široj političkoj javnosti nije među najeksponiranijim imenima, Sandro Glumac u stručnim je krugovima poznat kao liječnik i sveučilišni djelatnik.

Riječ je o doc. dr. sc. Sandru Glumcu, univ. spec. med., liječniku anesteziologu zaposlenom u KBC-u Split, gdje radi na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje.

Uoči izbora upravo se njegovo ime najčešće spominje kao ime budućeg predsjednika splitskog SDP-a, no konačan rasplet bit će poznat nakon unutarstranačkog glasanja u subotu.