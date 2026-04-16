'Eksplozija' luksuza u Marini Baotić: Posjetili smo najveći nautički spektakl u Dalmaciji

Treće izdanje Dalmatia Boat Showa svečano je otvoreno u Marini Baotić, a na otvorenju su sudjelovali predstavnici gradova i općina, turističkih zajednica, lučkih uprava, znanstvenih institucija te izlagači i partneri.

Ove godine ponovno su oboreni rekordi na Dalmatia Boat Showu, s još više izlagača, više plovila, inovacija, a tu je i bogat edukativni i zabavni program.

Dalmatia Boath Show jedan je od najvažnijih međunarodnih nautičkih sajmova u regiji, koji spaja dalmatinsku nautičku tradiciju sa suvremenim tehnologijama, što podupire i Splitsko-dalmatinska županija.

- Ovo je treći sajam koji danas otvaramo, a ja mogu reći kako je nama u županiji bilo jako drago kad smo čuli kako će se ostvariti jedan ovakav sajam. Drago mi je što smo se nakon kratke pauze vratili sajmovima i našem moru, koji je osnova turističkog i gospodarskog razvitka županije. Ovaj sajam ima jako bitan učinak na sve politike koje Splitsko-dalmatinska županija njeguje, a to su zajednica, edukacija i poslovne prilike. Županija će kao i do sada podržavati ovaj sajam koji je dodatna vrijednost općini Seget, našoj županiji pa i državi, kazao je u svom obraćanju dožupan Stipe Čogelja.

Važnost nautičkog turizma

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić istaknuo je važnost sajma kao mjesta razmjene iskustava, poslovne suradnje i dodatne vrijednosti za hrvatski turizam.

- Jako smo zadovoljni sajmom i njegovim kontinuitetom, a Ministarstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji jako ulaže u infrastrukturu te se trenutačno najveći infrastrukturni projekti odvijaju baš u ovoj županiji. Puno se gradi, stvara, što nam omogućuje da naši turisti i nautičari lakše dođu do svojih destinacija, kazao je Mihotić.

Nautički turizam jedan je od najatraktivnijih dijelova turističke ponude, a o njegovoj važnosti govorila je predstavnica Hrvatske turističke zajednice, Kruna Šolić Sutlović.

- Zadovoljstvo mi je što se opet susrećemo na istom mjestu jer je iznimno važno da se Dalmatia Boat Show kontinuirano odvija u Splitsko-dalmatinskoj županiji budući da najveći broj dolazaka i noćenja chartera dolazi upravo iz ove županije. Važno je i da se sajam odvija u marini Baotić jer je ovo jedna od najprometnijih marina u županiji i Hrvatskoj. Riječ je o marini koja je visokokategorizirana, a nautički turizam je jedan od najvećih generatora ovoga područja. Visoka platežna moć nautičara zahtjeva kvalitetna plovila, prekrasne destinacije našeg Jadrana, a ovakvi sajmovi su nam prilika da privučemo što više nautičara i gostiju na naše destinacije, kazala je Šolić Sutlović.

Brojne poslovne prilike

Dalmatia Boat Show jako puno doprinosi i općini Seget, koja se zahvaljujući svojim smještajnim kapacitetima i turističkim rezultatima, ubraja među vodeće destinacije u županiji.

- Ovaj sajam svim sudionicima stvara brojne poslovne prilike i daljnje aktivnosti. On za općinu Seget daje značajan pečat na promidžbi i razvoju njenih mogućnosti i razvojnih interesa. Općina će i ubuduće podržavati ovaj sajam, a nadamo se kako će postati i naša tradicija. Uz sajam razvija se i općina na zadovoljstvo svih nas, zaključio je načelnik općine Seget Ivo Sorić.

Kako ističu organizatori, Dalmatia Boat Show nije samo izložba plovila - to je susret ideja, ljudi i vizija koje oblikuju budućnost nautike. Na sajmu će se predstaviti 180 izlagača, 200 plovila koja će biti na kopnu i moru te devet premijera plovila. Sajam je otvoren od 10 do 18 sati za sve posjetitelje do nedjelje.

U svom obraćanju prisutnima vidno je emotivan bio vlasnik Marine Baotić, Željko Baotić.

- U vrijeme umjetne inteligencije zapitam se je li potreban jedan sajam brodova. Po svemu sudeći, itekako je potreban. Jako sam ponosan na treće izdanje sajma, a mogu vam reći kako u svojoj marini imam 99 posto stranih nautičara. Ove godine imamo jako puno izlagača, prve smo imali 120 izlagača, druge 150, a ove 180 izlagača. Drago mi je što rastemo, što nas naši izlagači prepoznaju i na tomu im zahvaljujem. Jako nam je važna podrška naših sponzora i lokalne samouprave te se svim dionicima zahvaljujem. Posebne zahvale idu svim mojim djelatnicima bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće. I uz pjesmu klape Cambi svečano otvaram još jedan Dalmatia Boat Show, kazao je Baotić.