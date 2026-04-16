Avionu nad Slavonijom otkazao motor, a onda je krenula drama

Vukovarsko-srijemska policija u četvrtak oko 9.35 sati zaprimila je dojavu da je u blizini Ivankova prinudno sletio manji zrakoplov.

Službe su žurno upućene na teren, a na licu mjesta zatekli su zrakoplov i osobu koja je upravljala letjelicom. Policija dodaje da je pilot prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako doznaje RTL Danas od Milana Mravinaca, tajnika Zrakoplovnog kluba Vrabac Vinkovci, iskusan pilot član Zrakoplovnog kluba Vrabac Vinkovci poletio je na prijavljeni rutni let prema Zagrebu.

Stupio je u kontakt s osječkom kontrolom leta, a nakon 10 minuta leta otkazao je motor na avionu Ibis GS 700. O tome je odmah obavijestio kontrolu i pristupio propisanoj proceduri za izvanaerodromsko slijetanje.

Avion je uredno prizemljio na njivu s jako rahlom zemljom priređenom za sjetvu. Kotači aviona su propali u rahlu zemlju što je trenutno zaustavilo zrakoplov te se prevrnuo preko nosa na leđa.

Tom prilikom, očekivano, avion je uništen a pilot je ugruvan i prevezen u vinkovačku bolnicu. Pilot je u avionu bio sam.

Objavljene fotografije Lokalni portal Vinkulja.hr objavio je fotografije na kojima se vidi kako je zrakoplov sletio usred polja te se naopačke preokrenuo.