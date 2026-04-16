Avionu nad Slavonijom otkazao motor, a onda je krenula drama

Vukovarsko-srijemska policija u četvrtak oko 9.35 sati zaprimila je dojavu da je u blizini Ivankova prinudno sletio manji zrakoplov.
Službe su žurno upućene na teren, a na licu mjesta zatekli su zrakoplov i osobu koja je upravljala letjelicom. Policija dodaje da je pilot prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima.
Kako doznaje RTL Danas od Milana Mravinaca, tajnika Zrakoplovnog kluba Vrabac Vinkovci, iskusan pilot član Zrakoplovnog kluba Vrabac Vinkovci poletio je na prijavljeni rutni let prema Zagrebu.
Stupio je u kontakt s osječkom kontrolom leta, a nakon 10 minuta leta otkazao je motor na avionu Ibis GS 700. O tome je odmah obavijestio kontrolu i pristupio propisanoj proceduri za izvanaerodromsko slijetanje.
Avion je uredno prizemljio na njivu s jako rahlom zemljom priređenom za sjetvu. Kotači aviona su propali u rahlu zemlju što je trenutno zaustavilo zrakoplov te se prevrnuo preko nosa na leđa.
Tom prilikom, očekivano, avion je uništen a pilot je ugruvan i prevezen u vinkovačku bolnicu. Pilot je u avionu bio sam.
Objavljene fotografije
Lokalni portal Vinkulja.hr objavio je fotografije na kojima se vidi kako je zrakoplov sletio usred polja te se naopačke preokrenuo.