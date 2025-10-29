Thomspon najavio da će održati dodatne koncerte, Zagreba nema na popisu

Pjevač Marko Perković Thompson objavio je na svojoj službenoj Facebook stranici da zbog iznimno brze prodaje ulaznica dodaje dodatne koncerte u Osijeku, Varaždinu i Zadru.

„Zbog iznimno brze prodaje ulaznica za Osijek, Varaždin i Zadar, s velikim zadovoljstvom najavljujemo dodatni koncert u svakom od ovih gradova“, stoji u objavi.

Osijek: 22. studenoga 2025.

Varaždin: 8. prosinca 2025.

Zadar: 13. prosinca 2025.

Ulaznice za dodatne koncerte bit će dostupne u narednim danima. Kao što se vidi u objavi, Zagreb nije na popisu lokacija gdje će održati dodatni koncert.

Što se tiče Zagreba, Thompson je poručio kako dodatni koncert u početku nije bio u planu zbog nedavno održanog velikog nastupa na Hipodromu, ali je interes publike za Arenu Zagreb nadmašio očekivanja.

„Iznimna potražnja Zagrepčana za Arenom potaknula nas je da zatražimo dodatni termin. Detalji će uskoro biti objavljeni“, najavio je pjevač.