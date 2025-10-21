U ovaj grad dolazi Thompson?

Koncert hrvatskog glazbenika Marka Perkovića Thompsona u Bosni i Hercegovini sve je izgledniji. U sklopu turneje "Hodočasnik", koja je započela prošle godine koncertom na Hipodromu u Zagrebu, planirano je da se iduće godine održi nekoliko koncerata u Bosni i Hercegovini.

Do sada se najviše govorilo o mogućnosti održavanja koncerta u Mostaru, i to po prvi put nakon dužeg vremena, piše rtv-bh.

Najsigurnijih opcija

Glasine da bi Marko Perković Thompson nakon pet godina i koncerta u Drinovcima mogao ponovno zapjevati pred svojim obožavateljima u Bosni i Hercegovini pojavile su se tijekom njegova prošlotjednog boravka na Didakovim danima u Ljubuškom, gdje je primio priznanje za domoljublje i svehrvatsko zajedništvo.

Iz Markova tima potvrđuju planove, no ističu da konkretnih i službenih dogovora još uvijek nema.

Mostar se pritom spominje kao jedna od najsigurnijih opcija, s obzirom na to da je od posljednjeg Markova nastupa pred mostarskom publikom prošlo već dosta vremena.

