Prekid? Ni govora! Zna se gdje odlaze Maja Šuput i 'Gospodin Savršeni', neće im trebat skije

Nakon što je poznata pjevačica Maja Šuput obožavatelje zabrinula svojom neaktivnošću na društvenim mrežama i manjkom objava s 'Gospodinom Savršenim', mnogi su posumnjali da je njihovoj bajkovitoj romansi došao kraj.

No, izgleda da nema razloga za brigu. I dok većina ljudi s prvim danima nove godine pakira skije i pancerice i odlazi na skijaške padine u europskim skijalištima, Maja Šuput u kofer stavlja pregršt kupaćih kostima i ljetnih haljinica. Svake godine, nakon što odradi sve zakazane koncerte u prosincu, i doček Nove u nekom od hrvatskih gradova, Maja pakira kofere za toplije krajeve.

Početak ove uživala je u Australiji, gdje je otputovala u društvu tadašnjeg supruga Nenada Tatarinova i sinčića Blooma, a ove godine, kako doznaje tportal od izvora bliskih pjevačici, Maja putuje sa svojim dečkom, Šimom Elezom.!

Nakon što poželi sve najbolje stanovnicima Karlovca u 2026. godini, a potom 3. siječnja odradi i koncert u Vodicama, što se može vidjeti i na njezinom Instagram profilu, Maja će sa Šimom otputovati u toplije krajeve.

Ovoga je puta kao destinaciju odabrala egzotični Bali, a ne treba sumnjati ni da ćemo od tamo uživati u mnoštvu fotografija i videa koje će putem ovaj zaljubljeni par snimiti.