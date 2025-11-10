Maja Šuput i Šime Elez uživaju na najjače. Evo ih u Dubaiju

Maja Šuput, popularna pjevačica na Instagramu se pohvalila novim luksuznim kadrovima iz Dubaija, gdje uživa u društvu zgodnog Šime Eleza.

Na fotografijama Maja pozira u badiću na spektakularnom infinity bazenu s pogledom na grad, dok se par izležava na ogromnom ležaju tik uz rub nebodera. Osmijesi od uha do uha, kokteli pri ruci i divna pozadina – sve vrišti na luksuz i bezbrižan odmor.

Šuputica je otkrila i lokaciju – popularni dubajski rooftop Cloud 22 – pa nije trebalo dugo da joj pratitelji zatrpaju inbox komentarima i lajkovima.