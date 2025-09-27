Znate li tko je bio najveća podrška i oslonac u životu Maje Šuput?

Close Menu

Naša pjevačica Maja Šuput nikada nije skrivala koliko je bila vezana uz svog oca, Borisa Šuputa, čovjeka koji joj je bio najveća podrška i oslonac u životu i karijeri. Upravo on bio je taj koji je stajao uz nju u prvim glazbenim koracima, vjerovao u njezin talent i pratio svaki nastup.

Boris Šuput bio je glazbeni menadžer s dugogodišnjim iskustvom na estradi, a jedno je vrijeme i sam vodio Majinu karijeru. Iznimno je vjerovao u svoju kćer i uvijek naglašavao kako je Maja svoj uspjeh gradila upornošću i radom, a ne prečicama, piše Dnevnik.hr. 

Tijekom godina rada surađivao je s brojnim zvijezdama kao što su Mišo Kovač, Zlatko Pejaković, Danijel Popović, Jasmin Stavros.

Nažalost, krajem prosinca 2002. imao je tešku prometnu nesreću od koje se nikada u potpunosti nije oporavio. Nakon duge i teške bolesti preminuo je u listopadu 2018. godine.

Naša pjevačica nakon njegove smrti, dirljivim se riječima oprostila od njega na društvenim mrežama, istaknuvši kako je on bio njezina najveća podrška i motivacija.

''Jučer smo na posljednji počinak ispratili mog tatu. Nakon preduge i preteške bolesti konačno se riješio bolnica, nepokretnosti, cjevčica... Riješio se zla koje ga je prikovala za krevet i života koji nitko, baš nitko nikada ne bi smio ni na dan doživjeti. Bio je bolestan posljednjih 16 godina, od koje posljednje 3 želim izbrisati iz pamćenja jer je preteško. Sada je konačno slobodan, konačno svoj. Ako stvarno postoji (a trenutačno u potpunom uvjerenju da postoji) drugi svijet, onda je on sad već u uredu i dogovara gaže i koncerte. Gore bi moglo postati jako veselo. Moga oca svi znaju kao menadžera koji je žario i palio sve do kobne 2003.'', napisala je 2018. godine.

