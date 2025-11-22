Maja Šuput i Šime viđeni zajedno na privatnom partiju

Maja Šuput, bivša supruga Nenada Tatarinova, prema objavama na društvenim mrežama i dojmovima s jednog privatnog događanja, navodno je u ljubavnoj vezi s popularnim Šimom. Glasine su se dodatno rasplamsale nakon što je pjevačica, tek nekoliko dana poslije luksuznog odmora u Dubaiju, viđena na privatnom partiju "Sport Nedjeljom" u plesnom zagrljaju s mladim Hrvatom kojeg se u javnosti često naziva "najfotogeničnijim".

Prema navodima prisutnih, par je na zabavi djelovao vrlo blisko, a njihova prisnost nije prošla nezapaženo ni među gostima. Dodatnu pozornost izazvale su i objave na Instagramu: Šime je podijelio fotografiju na kojoj pleše s Majom te zajedničku sliku uz kratak, ali znakovit opis "moja❤️". Uz to je objavio i nekoliko videa u kojima se vidi da su cijelu večer proveli jedno uz drugo, često u neposrednoj blizini.

Iako se u jednom od videa može primijetiti kako Maja prilazi Šimi vrlo blizu, na snimci nije jasno vidljivo što se točno događa, no publika je komentirala da je njezina gesta bila izrazito prisna. Ni Maja ni Šime zasad se nisu službeno oglasili o prirodi njihova odnosa, pa cijela priča ostaje u domeni neslužbenih informacija i interpretacije društvenih mreža.

U isto vrijeme, dio javnosti u priču je upleo i Lovru, koji je ranije spominjan u kontekstu prekida veza zadarske pjevačice Olivere Matijević i nogometaša Joška Gvardiola. Na društvenim mrežama već se pojavljuju duhoviti komentari na njegov račun, uz poruke poput: "Eh Lovre, posvađat ćeš Maju i Šimu!" no zasad nije poznato postoji li ikakva stvarna poveznica s aktualnim događanjima.

